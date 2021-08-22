網球／報法網輸球之仇 辛辛那提賽澤瑞夫力克西西帕斯闖決賽

被視為美網前哨戰的辛辛那提大師賽於美國時間21日晚間進行四強戰，其中澤瑞夫（Alexander Zverev）與西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）狹路相逢，兩人歷經2小時43分鐘的3盤大戰，最終由澤瑞夫勝出，接下來他將與大會第4種子羅布雷夫（Andrey Rublev）爭奪男單冠軍。

首盤澤瑞夫延續東京奧運奪金的絕佳氣勢，在第5局率先破發，隨後以6：4拿下首盤。進入第二盤，澤瑞夫連破帶保取得2：0領先，不過隨後他失誤明顯增加，西西帕斯也把握機會接連破發，連贏5局扭轉局面，並以6：3贏得第二盤。

決勝盤澤瑞夫疑似身體不適，西西帕斯則展現極大壓制力，連破對手兩個發球局，取得4：1的絕對優勢。不過隨即澤瑞夫回破一局，之後喊出醫療暫停，服用防護員給的藥物後逐漸回魂，不但狂送Ace球保發，還破了西西帕斯的發球局，雙方回到平手局面。

進入決勝搶七，在短暫膠著3：3平手後，澤瑞夫連下三分，把握第2個賽末點，以7：4拿下，報了法網四強輸給西西帕斯的一箭之仇，個人第9度挺進大師賽男單決賽。

西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）力戰三盤，仍不敵長人澤瑞夫（Alexander Zverev）。 美聯社

賽後澤瑞夫說：「在第三盤我破發後（4：2），我認為自己是很有機會贏下比賽的。」他提到，這樣的心態與他在東京奧運時對上約克維奇（Novak Djokovic）很像，他說：「這是一場充滿了激情和火花的偉大競爭。」