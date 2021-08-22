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網球／芝加哥網賽女雙冠軍賽失利 謝語倢亞軍作收

中央社 / 台北22日電
謝語倢(左)與搭檔贏得芝加哥女網賽冠軍。 取自謝語倢臉書
謝語倢(左)與搭檔贏得芝加哥女網賽冠軍。 取自謝語倢臉書

台灣網球好手謝語倢與德國女將巴德爾今天芝加哥網球賽女雙冠軍賽，歷經賽事因雨中斷，在首盤被逆轉情況下，以5比7、2比6不敵日本女將穗積繪莉與泰國女將普利佩契，以亞軍作收。

謝語倢2017年曾與姊姊謝淑薇在世界女子職業網球協會（WTA）125巡迴賽的檀香山站攜手奪冠，但今天挑戰金盃失利，未能再添得1座冠軍。

謝語倢在結束東京奧運賽事後，隨即前往美國，先後與姊姊謝淑薇、東奧搭檔許絜瑜出征賽事，這次參加芝加哥網賽，為WTA 125巡迴賽，改與德國女將巴德爾（Mona Barthel）合作。

謝語倢與巴德爾組成「台德聯軍」，連過3關，闖進女雙冠軍賽，迎戰日本的穗積繪莉與泰國的普利佩契（Peangtarn Plipuech）這組「日泰組合」。

在雙方開賽互保後，賽事一度因雨中斷，恢復賽事後，「台德聯軍」靠著在第3局破發得手，以3比1領先，但對手第8局回破、扳平比分，而「台德聯軍」盤末發球局未能保住，首盤以5比7棄守。

「台德聯軍」次盤捲土重來，第4局發球局遭破後持續追趕，儘管盤末連續化解對手賽末點，但仍無功而返，以2比6敗下陣來，拿下亞軍。

謝語倢

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