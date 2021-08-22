影／東京帕運中華代表團今早啟程 期望突破上屆1銀1銅成績
四年一度的帕拉林匹克運動會後天（24日）將在東京開幕，2020東京帕拉林匹克運動會因受新冠肺炎疫情影響，延期一年至今年8月24日至9月5日舉辦。四年一屆的帕運，是全世界肢體、視覺及智能障礙者競技水準最高的運動盛事，更是選手實現夢想的舞台。
這次我國共有十名選手取得六種運動參賽資格，將參加桌球、游泳、健力、田徑、柔道和羽球等六種運動種類，代表團主團今天上午啟程前往東京，搭乘長榮航空BR-198班機，代表團一早6點多就前往桃園機場第二航廈搭機赴日。
隨團赴日的體育署副署長林哲宏受訪時表示，這次有10名選手參加6個運動種類，還有8名教練一同前往，整個代表團共38人。可以參與每4年舉辦一次的賽事，選手們都士氣高昂，上一屆的成績是一銀一銅，希望這次能突破以往成績，但「參與就是勝利」，希望選手平安的出國參賽，也可以平平安安的回來。
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