快訊

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

影／東京帕運中華代表團今早啟程 期望突破上屆1銀1銅成績

攝影中心 / 記者陳嘉寧季相儒／桃園機場即時報導
四年一度的帕拉林匹克運動會後天（24日）將在東京開幕，我國共有十名選手取得六種運動參賽資格，將參加桌球、游泳、健力、田徑、柔道和羽球等六種運動種類，代表團主團今天上午啟程前往東京。記者季相儒／攝影
四年一度的帕拉林匹克運動會後天（24日）將在東京開幕，我國共有十名選手取得六種運動參賽資格，將參加桌球、游泳、健力、田徑、柔道和羽球等六種運動種類，代表團主團今天上午啟程前往東京。記者季相儒／攝影

四年一度的帕拉林匹克運動會後天（24日）將在東京開幕，2020東京帕拉林匹克運動會因受新冠肺炎疫情影響，延期一年至今年8月24日至9月5日舉辦。四年一屆的帕運，是全世界肢體、視覺及智能障礙者競技水準最高的運動盛事，更是選手實現夢想的舞台。

這次我國共有十名選手取得六種運動參賽資格，將參加桌球、游泳、健力、田徑、柔道和羽球等六種運動種類，代表團主團今天上午啟程前往東京，搭乘長榮航空BR-198班機，代表團一早6點多就前往桃園機場第二航廈搭機赴日。

隨團赴日的體育署副署長林哲宏受訪時表示，這次有10名選手參加6個運動種類，還有8名教練一同前往，整個代表團共38人。可以參與每4年舉辦一次的賽事，選手們都士氣高昂，上一屆的成績是一銀一銅，希望這次能突破以往成績，但「參與就是勝利」，希望選手平安的出國參賽，也可以平平安安的回來。

四年一度的帕拉林匹克運動會後天（24日）將在東京開幕，我國共有十名選手取得六種運動參賽資格，將參加桌球、游泳、健力、田徑、柔道和羽球等六種運動種類，代表團主團今天上午啟程前往東京，搭乘長榮航空BR-198班機，代表團一早就前往桃園機場第二航廈搭機。記者季相儒／攝影
四年一度的帕拉林匹克運動會後天（24日）將在東京開幕，我國共有十名選手取得六種運動參賽資格，將參加桌球、游泳、健力、田徑、柔道和羽球等六種運動種類，代表團主團今天上午啟程前往東京，搭乘長榮航空BR-198班機，代表團一早就前往桃園機場第二航廈搭機。記者季相儒／攝影
帕運代表團一早就前往桃園機場第二航廈進行報到手續。記者季相儒／攝影
帕運代表團一早就前往桃園機場第二航廈進行報到手續。記者季相儒／攝影
體育署副署長林哲宏表示，上一屆的成績是一銀一銅，希望這次能突破以往成績，但「參與就是勝利」，希望選手平安的出國參賽，也可以平平安安的回來。記者季相儒／攝影
體育署副署長林哲宏表示，上一屆的成績是一銀一銅，希望這次能突破以往成績，但「參與就是勝利」，希望選手平安的出國參賽，也可以平平安安的回來。記者季相儒／攝影

田徑 帕運

延伸閱讀

珊瑚為什麼同步產卵？ 中研院解開40年謎團

北京嚴控冬奧防疫 機場周邊社區只留單一出入口

阿富汗動盪無法赴東京帕運 23歲女將創歷史夢碎

東京帕運24日開幕 原則上所有場館採閉門賽

相關新聞

網球／報法網輸球之仇 辛辛那提賽澤瑞夫力克西西帕斯闖決賽

被視為美網前哨戰的辛辛那提大師賽於美國時間21日晚間進行四強戰，其中澤瑞夫（Alexander Zverev）與西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）狹路相逢，兩人歷經2小時43分鐘的3盤大戰，最終由澤瑞夫勝出，接下來他將與大會第4種子羅布雷夫（Andrey Rublev）爭奪男單冠軍。

全國自由車場地賽亞運暖身 台中隊康世峰爭先賽破大會

「110年全國自由車場地錦標賽」今明兩天在台中清水鰲峰山公園自由車場舉行，109位選手飇技。台中隊選手康世峰今在場地爭先...

網球／撞倒攝影機氣勢遭逆 梅德維夫辛辛那提網賽吞敗

被視為大滿貫美國公開賽前哨戰的辛辛那提網賽，男單頭號種子、俄羅斯名將梅迪維夫今天在四強賽撞上場邊攝影機後表現大為走樣，最...

賽車／國旗亮相騰訊轉播喊卡 台灣車隊賽前換上奧會旗

台灣HubAuto Racing 車隊今年以首支職業組亞洲車隊之姿參加法國「利曼24小時耐力賽」。似乎由於車上貼著中華民...

網球／芝加哥網賽女雙冠軍賽失利 謝語倢亞軍作收

台灣網球好手謝語倢與德國女將巴德爾今天芝加哥網球賽女雙冠軍賽，歷經賽事因雨中斷，在首盤被逆轉情況下，以5比7、2比6不敵...

PGA／潘政琮一桿進洞 無緣逆轉晉級

我國高球一哥潘政琮昨天在美巡賽季後賽首戰北方信託菁英賽第二輪賽事中，雖然在第四洞演出一桿進洞的好表現，不過兩輪打完後以高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。