帕運／六度叩關帕運 林亞璇自爆看見總統卻緊張忘詞

我國帕運代表團在今天接受總統蔡英文授旗，並由生涯將第六度站上帕運舞台的健力選手林亞璇以及首度參賽的游泳選手陳亮達代表受領加菜金，其中昨天才剛獲頒總統教育獎的林亞璇就表示，能連續兩天見到總統蔡英文讓她相當榮幸，不過也自爆因為太過緊張而忘詞。

今年東京帕運我國共有10名選手將在6個運動種類出賽，其中健力選手林亞璇將是生涯六度參賽，成為代表團選手中最資深的一員，不過在今天的授旗典禮上她卻表示，在昨天參與總統教育獎頒獎典禮代表致詞時，卻因為見到總統太過緊張而忘詞，「昨天準備致詞準備很久，但看到總統我就頓了，有點拖稿、忘詞，但總統很有耐心聽我慢慢地說完，最後因為我真的空白了，就把最後一段，最精髓的唸給總統聽，剛剛她說很感動，我覺得還蠻值得的。」

林亞璇過去因為墜樓導致胸部以下完全癱瘓，之後則是透過社團開始接觸健力運動，她坦言一開始練習健力動機很單純，就是想搭飛機為國出征，「但慢慢接觸以後發現這個運動很困難，分級不是照身體障礙而是公斤數去分，等於選擇最難的運動投入，前面一直覺得自己是未來之星，知道現實後就一次一次挑戰自己，進步一公斤都覺得自己很棒，現在健力已經是我生活的一部分。」

對於將第六度挑戰帕運，林亞璇也鼓勵其他參賽選手保持平常心應戰，「以前我面對帕運會很緊張，因為這是最大比賽，想要表現出最好那一面，但當對自己要求越高的時候，反而就會失常，我覺得平常怎麼練習，去到那邊就是這樣子，愈輕鬆你的成績才會越好。」

至於將首度站上帕運舞台的游泳好手陳亮達則期許自己能好好享受比賽，「我四月去義大利比賽回來後就遇到三級緊急，兩個月沒游泳，兩個月前才開始恢復訓練，現在狀況還沒有到最好，慢慢來。不要給自己太大壓力，享受比賽就好了。」