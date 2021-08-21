快訊

金曲32／HUSH摘金謝蘇慧倫 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

帕運／蔡英文為代表團授旗：帕運是英雄匯集的地方

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2020東京帕運將在24日開幕，我國代表團在今天接受總統蔡英文授旗。 截圖自蔡英文臉書
2020東京帕運將在24日開幕，我國代表團在今天接受總統蔡英文授旗。 截圖自蔡英文臉書

2020東京帕運將在24日開幕，我國代表團在今天接受總統蔡英文授旗，並由健力選手林亞璇、游泳選手陳亮達代表受領加菜金，今年我國共有10位選手取得6個運動種類參賽資格，代表團主團將會在明天出發，總統蔡英文也指示教育部要以全程最高規格照顧代表團成員。

今年東京帕運我國共有10位選手取得參賽權，將參加桌球、游泳、健力、田徑、柔道和羽球等六種運動種類，在今天的授旗典禮上也由總統蔡英文親自授旗給代表團團長穆閩珠，並頒發加菜金給選手代表林亞璇、陳亮達。

蔡英文指出，「在不久前的東奧閉幕典禮上，也特別播出帕運選手特寫影片，影片中有用義肢飛快衝刺的田徑選手，也有失去雙手依然全力揮拍的桌球選手，每一幕都非常感人，這些選手克服了障礙，努力達成更快、更高、更遠、更好的目標，這種不被擊倒的精神，也是帕運的精神。也如同帕運會紀錄片所說的，奧運是英雄誕生的地方，帕運是英雄匯集的地方。」

蔡英文強調，每一位選手的生命故事與辛苦訓練過程都是讓人相當敬佩的，也期待他們用好表現鼓舞世界，讓世界看見台灣，她也指示教育部全程以最高規格照顧代表團成員，從防疫物資到醫療團隊、後勤支援都要周全，提供選手支持，「這次帕運電視和網路都有轉播，邀請國人跟我一起關注集氣加油，給選手最大支持。」

東京帕運 田徑 桌球

延伸閱讀

何志偉預告：下次遇到蔡總統要當面反映國軍「這件事」

蔡英文視訊東奧國手承諾體改 還想去莊智淵桌球館看看

政府推非洲計畫強化連結 藍委盼不只是開會應盡速落實

總統教育獎頒獎典禮 蔡英文點名體育新星

相關新聞

PGA／打出一桿進洞仍無緣晉級 潘政琮結束美巡賽季

我國高球一哥潘政琮在PGA季後賽首戰北方信託菁英賽首輪打出74（＋3）桿成績後，今天的第二輪雖然在第4洞的3桿洞打出一桿...

帕運／六度叩關帕運 林亞璇自爆看見總統卻緊張忘詞

我國帕運代表團在今天接受總統蔡英文授旗，並由生涯將第六度站上帕運舞台的健力選手林亞璇以及首度參賽的游泳選手陳亮達代表受領...

帕運／蔡英文為代表團授旗：帕運是英雄匯集的地方

2020東京帕運將在24日開幕，我國代表團在今天接受總統蔡英文授旗，並由健力選手林亞璇、游泳選手陳亮達代表受領加菜金，今...

羽球／東奧只能看轉播很生氣 瑪琳要挑戰世錦賽復出

受傷前一度被認為是奪金大熱門的西班牙女將馬琳（Carolina Marin），這次東奧只能坐在電視機前觀賞，她近日受訪時表示這段期間自己的心情相當複雜，只希望能於12月的世錦賽復出。 28歲的馬

辛辛那提網賽／梅德維夫、球后芭蒂晉男女單四強

今年辛辛那提大師賽沒有男網三巨頭，頭號種子梅德維夫（Daniil Medvedev）繼2019年後再奪冠信心十足。在去年...

美網／蠻牛退出賽事 三巨頭剩小約

在費德勒日前因為膝傷動刀決定退出美網後，「西班牙蠻牛」納達爾也在昨天宣布，將因為過去一年來一直困擾著他的腳傷退出包括美網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。