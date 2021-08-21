帕運／蔡英文為代表團授旗：帕運是英雄匯集的地方

2020東京帕運將在24日開幕，我國代表團在今天接受總統蔡英文授旗，並由健力選手林亞璇、游泳選手陳亮達代表受領加菜金，今年我國共有10位選手取得6個運動種類參賽資格，代表團主團將會在明天出發，總統蔡英文也指示教育部要以全程最高規格照顧代表團成員。

今年東京帕運我國共有10位選手取得參賽權，將參加桌球、游泳、健力、田徑、柔道和羽球等六種運動種類，在今天的授旗典禮上也由總統蔡英文親自授旗給代表團團長穆閩珠，並頒發加菜金給選手代表林亞璇、陳亮達。

蔡英文指出，「在不久前的東奧閉幕典禮上，也特別播出帕運選手特寫影片，影片中有用義肢飛快衝刺的田徑選手，也有失去雙手依然全力揮拍的桌球選手，每一幕都非常感人，這些選手克服了障礙，努力達成更快、更高、更遠、更好的目標，這種不被擊倒的精神，也是帕運的精神。也如同帕運會紀錄片所說的，奧運是英雄誕生的地方，帕運是英雄匯集的地方。」

蔡英文強調，每一位選手的生命故事與辛苦訓練過程都是讓人相當敬佩的，也期待他們用好表現鼓舞世界，讓世界看見台灣，她也指示教育部全程以最高規格照顧代表團成員，從防疫物資到醫療團隊、後勤支援都要周全，提供選手支持，「這次帕運電視和網路都有轉播，邀請國人跟我一起關注集氣加油，給選手最大支持。」