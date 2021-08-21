羽球／東奧只能看轉播很生氣 瑪琳要挑戰世錦賽復出

受傷前一度被認為是奪金大熱門的西班牙女將馬琳（Carolina Marin），這次東奧只能坐在電視機前觀賞，她近日受訪時表示這段期間自己的心情相當複雜，只希望能於12月的世錦賽復出。

28歲的馬琳是2016年里約奧運女子單打金牌得主，雖然在19年因前十字韌帶斷裂休養半年，今年她滿血回歸，在瑞士公開賽及歐洲錦標賽都拿下冠軍，也因此被看好這次在東奧奪金，不過傷病再度襲來，她於練習時不慎傷了左膝，最後決定動刀治療，也錯過了本屆東奧。

近日馬琳接受西班牙媒體《國家報》採訪，她表示自己看東奧只看了開幕式，「越看越覺得難過和生氣，我的運氣太差了，因為受傷讓一切都白費。」不過她在7月底已恢復自主訓練，報導指出，馬琳打算在今年12月的世錦賽上強勢復出，並將目標放在3年後的巴黎奧運。