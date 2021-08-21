PGA／打出一桿進洞仍無緣晉級 潘政琮結束美巡賽季

我國高球一哥潘政琮在PGA季後賽首戰北方信託菁英賽首輪打出74（＋3）桿成績後，今天的第二輪雖然在第4洞的3桿洞打出一桿進洞的表現抓下老鷹，該輪也以平標準桿繳卡，但仍遭到淘汰，無緣晉級接下來的季後賽賽事，結束個人今年PGA賽季。

潘政琮在東京奧運上演神奇逆轉秀為我國奪下銅牌後，隨即返美為邁入尾聲的PGA賽季做準備，而在這次的季後賽首戰北方信託菁英賽中，潘政琮在首輪表現不如預期，吞下5柏忌、抓2鳥，以高於標準桿3桿的成績並列第102名。

而今天的第二輪賽事，從第10洞出發的潘政琮在前九洞吞下2柏忌、抓1鳥，後九洞他在第4洞的3桿洞演出一桿進洞的好表現抓下老鷹，並在第5、6洞也連續抓下小鳥，不過該輪仍是以平標準桿的71桿繳卡，兩輪打完合計145（＋3）桿，遭到淘汰，也無緣晉級接下來的季後賽賽事。

對於賽季提前落幕，潘政琮賽後也在個人粉絲團上分享心情，他說：「今天這個ㄧ桿進洞總結了我這個雲霄飛車似的美巡賽季，謝謝所有每一位曾經幫助我們，支持我們的人，我們非常地感謝與珍惜。現在是我們回家暫時休息的時候了。」

潘政琮在日前受訪時就曾表示，預計在11月返台籌備第二屆的潘政琮慈善高爾夫球名人賽，「去年開始的公益慈善賽，會繼續舉辦，希望這次的好成績能號召更多人捐款幫助社福或是慈善團體，因為我從小獲得很多人幫助，希望能持續幫助社會、青少年高爾夫球選手，或是社會弱勢團體。」