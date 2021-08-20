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美網／腿傷退出美網、賽季落幕 納達爾：盡全力恢復

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
納達爾。 歐新社
納達爾。 歐新社

費德勒（Roger Federer）日前因為膝蓋動刀退出美網後，「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadel）也在今天宣布將因為困擾了他一年多的左腳傷勢退出美網賽事，也代表今年美網三巨頭中將僅剩下世界球王約克維奇（Novak Djokovic）參戰。

在問鼎法網衛冕失利後，納達爾就因為傷勢問題休養了一個半月，直到八月初的華盛頓公開賽才復出為美網備戰，不過只打了兩場比賽就敗下陣來，而今天他更直接宣布將因為左腳傷勢缺席剩餘賽季，今年美網也確定不會參戰。

納達爾指出，過去一年多來腳傷讓他承受的痛苦比他所想像的還多，讓他決定多花一些時間找到解決問題的方法，或至少能夠改善它的狀況，以便下個年度還能夠繼續參戰，「我將會以最大的努力和熱情，盡全力恢復最佳狀態，繼續激勵自己投入競爭。」

至於費德勒在日前也因為膝傷將動刀宣布退出美網，加上將挑戰男單二連霸的奧地利汀恩（Dominic Thiem）也因為手腕傷勢宣布退賽，讓今年美網男單賽場頓失多名巨星。

【中央社巴黎20日綜合外電報導】

西班牙網球名將納達爾今天宣布，由於自法國網球公開賽以來一直為腳傷所苦，他將提前結束2021年賽季，這表示他將錯過30日登場的美國公開賽。

「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）在推特（Twitter）上宣布，將結束2021年賽季，並表示他的左腳一年來承受相當多苦痛，甚至已超越他該負荷的程度，「我必須花些時間解決這問題，或至少改善情況」。

納達爾在法網（Roland Garros）四強賽敗給世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）後，先後放棄了溫布頓錦標賽（Wimbledon）和東京奧運，直到本月稍早的華盛頓公開賽才重返球場。

納達爾在32強賽擊敗美國選手沙克（Jack Sock），但在16強賽歷經3盤不敵南非選手哈里斯（LloydHarris）。

35歲的納達爾賽後表示「腳好些了」，但他11日仍因腳傷而宣布退出多倫多賽事，也錯過了現正進行中的辛辛那提網賽，這一向是美國公開賽（US Open）的熱身戰。

納達爾表示，想讓自己的腳有時間痊癒，以期能在2022年帶著十足威力捲土重來；「我將發揮最大熱情，竭盡所能以恢復最佳狀態，並抱持著我最重要的目標重回賽場」。

美網 納達爾 費德勒

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