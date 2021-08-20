帕運／桌球好手林姿妤首戰帕運 台中市運動局力挺打氣

台中桌球好手林姿妤繼2018雅加達亞帕運、2019帕拉桌球亞錦賽、2020帕拉桌球埃及公開賽、西班牙公開賽後，將參加於24日開幕的東京帕運，台中市政府運動局長李昱叡今天代表市長盧秀燕前往國家運動訓練中心，向林姿妤表達恭賀，為她加油打氣。

台中市運動局指出，林姿妤國內外賽事經驗豐富，表現優異，曾囊括多項賽事獎牌，榮獲2018雅加達亞帕運團體賽銀牌、2019帕拉桌球亞錦賽團體賽金牌、2020帕拉桌球埃及公開賽單打銀牌和團體賽金牌、西班牙公開賽單打銅牌和團體賽銀牌，這次一舉獲得東京帕運門票，代表國家出戰，期勉她能超越自我。

台中市運動局表示，林姿妤現為國立高雄大學學生，熱愛桌球運動，但國中二年級時因故致部分手部機能未能如常，但她憑藉對桌球的喜愛轉而投入身障桌球比賽，養成耐心及樂觀的人生觀，不斷挑戰自我取得許多亮眼佳績。

李昱叡指出，市長盧秀燕上任後，積極推展身心障礙運動，持續照顧選手並積極改善運動環境，市府每年也會辦理各類身心障礙賽事及活動，台中市代表隊在去年全國身心障礙運動會勇奪92金、67銀、32銅，排名全國第二，創造縣市合併以來佳績。

此外，明年將台中將舉辦全國身心障礙國民運動會，市府會全力籌備，營造讓全國身心障礙運動選手盡情發揮的優質運動環境。