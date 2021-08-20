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舉重可能無緣奧運 美舉協：除非IWF高層下台

中央社 / 倫敦19日綜合外電報導
舉重項目面臨是否留在奧運的討論。 法新社
舉重項目面臨是否留在奧運的討論。 法新社

美國舉重協會執行長安德魯斯告訴法新社，除非國際舉重總會（IWF）目前的領導階層下台，否則舉重篤定被摒除在奧運大門外。

國際奧林匹克委員會（IOC）已經明確表達對國際舉重總會（IWF）執委會的不滿，並就在東京奧運結束之際，修改了奧林匹克憲章（Olympic Charter），希望能解決這個問題。

目前，舉重是否會被奧運剔除，生殺大權落在國際奧會執行委員會（IOC Executive Board）手上，即便最後仍須在國際奧會年會（IOC Session）投票決定，但那僅是形式而已。

安德魯斯（Phil Andrews）告訴法新社說：「就像小孩一樣，如果他們調皮了，他們就必須重建人們對他們的信任。」

自1896年第1屆的現代奧運起，舉重就是比賽之一；儘管有層出不窮的禁藥黑暗史，舉重從1920年以來，一直固定出現在奧運殿堂。

在IOC副主席柯茲（John Coates）告訴奧運新聞網站「奧運內幕」（InsideTheGames），IWF已獲得「十分明確的指示，卻並未遵循」後，舉重眼前面臨嚴峻的處境開始受到關注。

安德魯斯希望IWF於8月29日在杜哈舉行年會時，代理主席伊拉尼（Mike Irani）為首的領導階層能夠下台。

如果他們堅持不走，IOC執委會9月8日開會時，可能會決定暫時不在奧運舉辦舉重比賽。

在美國科羅拉多州的安德魯斯，於電話中告訴法新社說：「我認為問題出在IWF並未聽取IOC的建議。」

「他們（IOC）一再明確強調，5度致函IWF，但IWF並未聽取建議，IWF（領導階層）已經失去我們的信任。」

儘管長期領導IWF的前主席阿揚（Tamas Ajan）已於去年4月請辭下台，但IOC的耐心已經用完。

舉重

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