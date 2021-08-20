高球／TLPGA賽事重啟 貞歡喜傳承賽24日登場

TLPGA女子職業高爾夫協會今年賽季再次受到新冠肺炎疫情影響，自5月中旬防疫警戒升級之後，配合中央防疫規定，賽程被迫延期，如今終於盼到賽事重啟，下周將在新竹立益球場進行「2021貞歡喜傳承賽」，共有43位職業女將和51位業餘青少年選手參賽。

這次貞歡喜傳承賽職業選手除了參與24日及25日兩輪賽事、競逐60萬元總獎金和7.1萬元冠軍獎金之外，還將在比賽中與業餘選手同組，適時給與指導提點，達到傳承賽系列經驗傳承的目的。

TLPGA理事長劉依貞認為，雖然外在環境不佳，但台巡賽不能因此「停電」，因此她號召歷年來指導過的學生組成的「貞歡喜學聯會」出資贊助，學員多以個人名義支持比賽，希望提供選手發揮球技的舞台。

劉依貞說：「我在高爾夫球界已經53年了，我非常感恩小白球給我的一切。去年起，我號召學生們來辦比賽，希望幫助台灣的選手們。也很感謝我指導過的企業界學生們對我的支持。貞歡喜學聯會今年是第二年贊助，去年是有世界積分的未來賽，侯雨薔就是獲得這埸貞歡喜的前十名拿到的業餘積分，讓她成為世界業餘球后。今年比賽改為傳承賽，它的意義更是向下紥根，培育幼苗，這也是我IGOLF劉依貞高爾夫學院的理念。最後，希望透過貞歡喜學聯會來拋磚引玉，大家一起來支持台灣的高爾夫運動蓬勃發展。」

今年貞歡喜傳承賽參賽的職業選手當中，包括去年新人賽季表現絕佳，包辦南寳TLPGA傳承賽、大聯大女子高爾夫公開賽和貞歡喜未來賽三場賽事冠軍，另外五場比賽打進前六名的吳佳晏，今年表現依舊搶眼，她在科技希望巡迴賽前兩站賽事都拿下冠軍。

貞歡喜傳承賽得以舉行也要特別感謝立益球場董事長蘇慶琅的全力支持，這也是TLPGA第一次在立益球場舉辦比賽。蘇慶琅表示，立益球場很高興能夠承辦貞歡喜傳承賽，理事長劉依貞在高爾夫球界長期耕耘奉獻，培養新一代的人才，推動世代傳承，努力開發新的高爾夫參與人口，這些都與立益球場長期的經營理念相符，非常歡迎TLPGA的賽事來到立益球場舉辦，也希望賽事圓滿成功。