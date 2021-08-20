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羽球／第二次排名賽移師屏東 成績將成亞運遴選依據

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
第二次全國羽球排名賽將於24日至9月2日在屏東縣立體育館開打。圖／中華羽球協會提供
第二次全國羽球排名賽將於24日至9月2日在屏東縣立體育館開打。圖／中華羽球協會提供

2021年第二次全國羽球排名賽將於24日至9月2日在屏東縣立體育館開打，這場台灣年度最高級別的羽球個人賽事，總獎金高達新台幣35萬3400元，因最終成績將作為「2022年杭州亞運會」代表隊之遴選依據，吸引全國各地好手齊聚參賽。

全國羽球排名賽一年共有兩次，是職業球員年度國內排名競賽與國手選拔的舞台，也是業餘選手邁向職業球員道路的認證敲門磚，今年度選址於國境之南屏東舉行。

配合政府防疫政策，此賽事不開放觀眾入場，主辦單位為保護選手、教練及裁判等工作人員的健康安全，除了進場人數有管制之外，參賽的隊職員必須於賽前繳交檢測證明或是健康聲明書，進入場館也要配合實名制、佩戴口罩、量測體溫之規定，並全面禁止飲食。

由於本次賽事成績，將成為明年杭州亞運代表隊遴選依據，包括林俊易、李佳豪、李哲輝／楊博軒、蘇敬恒／葉宏蔚、李佳馨、白馭珀、宋碩芸都將出戰，此外，世界排名第23的盧敬堯、楊博涵也有報名混雙賽事。

雖然無法到場支持選手，但主辦單位特別將賽事轉播規模大幅提升，不僅甲組決賽邀請緯來體育台進行現場轉播，為期十天賽程更有達克運動提供三個場地的網路直播，賽事期間大會官網、臉書也將即時更新賽事資訊，讓球迷朋友們能透過手機及電腦一同欣賞精采賽事，為羽球好手們加油。

羽球 亞運 李佳豪

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