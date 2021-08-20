高雄爭取主辦2038亞運？陳其邁：願奉獻心力爭取

高雄市議員林智鴻關心高雄市體育賽事，今日在高市議會總質詢指出，教育局體健科與運發局各掌管校園與社會體育，市府應思考業務整併，另立志爭取2038年亞運。市長陳其邁表示，運動發展基金明年起編預算支持各項工作，會逐年增加專任教練名額，願奉獻心力爭取國際賽事來高雄。

市議員林智鴻指出，奧運熱逐漸退潮，但高雄運動的未來不能中斷，市府運發局升格之後，每年預算約為4點多億，比例不到總預算的1％，應提高至1％，才能做好場館修繕與選手照顧等工作；教育局體健科負責校園體育、運發局負責社會體育，兩者權責分散，常遇上意見不一樣，教育體健科應整併至運發局，讓運動選手由小至大接軌培育。

林智鴻說，專任教練是選手榮耀的幕後功臣，應透過運動發展基金運作，替學校體育班聘任更多專任教練，讓選手有更多保障。此外，2009年高雄主辦世界運動會讓高雄人感動，市長競選時曾宣示要爭取亞運，盼市長立下雄心壯志，帶領高雄爭取2038年亞運。

市長陳其邁表示，運動發展基金會明年會正式編列預算，有關運發局與教育局體健科整合部份，會由副祕書長釐清業務權責，專責專人負責體育活動；專任教練部分，他也希望優秀選手在職業生涯結束後能夠銜接至未來就業，專任教練名額會逐年增加，循序漸進，非常樂意，願奉獻更多心力，爭取更多國際賽事來高雄舉辦。