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辛辛那提網賽／淚灑記者會後 大坂直美16強爆冷出局
女網世界排名第2的日本好手大坂直美，今天在辛辛那提大師賽與瑞士好手泰契曼鏖戰3盤，終場以6比3、3比6、3比6敗下陣來，吞下本季最慘一場敗仗。
法新社報導，排名第76名的瑞士選手泰契曼（JilTeichmann），在最後一場美國網球公開賽主要熱身賽擊敗4度大滿貫賽冠軍大坂直美（Naomi Osaka），贏得生涯中最令眾人跌破眼鏡的一場勝利。
泰契曼僅花兩個小時多一點的時間便拍落大坂直美，最後一盤三度破了大坂直美的發球局，挺進8強賽。
大坂直美出現41個非受迫性失誤，整場比賽只擊出17記致勝球；泰契曼有29個非受迫性失誤，擊出21記致勝球。
大坂直美因為情緒問題退出法國公開賽並缺席溫布頓錦標賽，之後狀態一直起起伏伏，在東京奧運打到第3輪出局，現在僅打完兩場硬地熱身賽，之後就要參加8月30日開幕的美國公開賽。
她父親的出生國海地14日發生規模7.2強震，大坂直美矢言捐出本週所有獎金協助救災。辛辛那提大師賽官員支持大坂直美的行動，將依據大坂直美最後捐款金額捐出相同款項。
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