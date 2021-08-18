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桌球／延續東奧熱潮 選拔賽挖掘明日之星
中華代表團今年東京奧運締造2金4銀6銅的史上最佳成績，其中黃金混雙林昀儒／鄭怡靜也在桌球混雙進帳一面銅牌，為全台掀起一股桌球熱；運動品牌ASICS延續這股風潮，今天宣布投入基層推廣，首度與桌球名校松山家商共同舉辦「亞瑟士盃桌球之星選拔賽」，期待見證新一代新星誕生。
ASICS表示，秉持品牌「健全精神寓於健全體魄」的精神，今年投入於桌球基層運動推廣，首度和松山家商舉辦的選拔賽就是起點，希望陪伴台灣喜愛桌球運動的好手追逐夢想，爭取更多站上國際舞台的機會。
亞瑟士盃桌球之星選拔賽以國中到高中的青少年族群為主，報名即日起到9月10日，限額100人；賽程將於10月2日和3日於松山家商進行，比賽採男子、女子組單打制，前3名的選手有機會獲得台灣亞瑟士年度贊助資格。
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