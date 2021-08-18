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鋼鐵盃全國健美新秀冠軍 基隆猛男高雲台：練水桶磚塊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
鋼鐵盃全國健美新秀冠軍，基隆猛男高雲台：練水桶磚塊。記者游明煌／翻攝
鋼鐵盃全國健美新秀冠軍，基隆猛男高雲台：練水桶磚塊。記者游明煌／翻攝

因為防疫的關係，健美比賽改以視訊方式參賽，基隆市32歲基隆猛男高雲台，上月榮獲「鋼鐵盃全國健美健身線上賽」男子新秀形體組冠軍，他今天分享冠軍殊榮，他練身體很有毅力，目前是健身房教練，水桶、磚塊是他居家健身保持好身材的方法。

「鋼鐵盃全國健美健身線上賽」分傳統健美、古典健美、古典形體、形體四種類別，高雲台是新秀形體組冠軍、公開形體組亞軍。

今年32歲的高雲台，熱愛健身，練出一身肌肉線條，為了健身比賽更是提前半年準備，但5月台灣新冠疫情爆發，所有全國大型運動賽事皆暫停。全國健美公開賽延至上個月舉辦，參賽選手也只能以視訊方式線上參賽，疫情使得無法正規訓練，讓所有選手傷透腦筋。

高雲台說，因為防疫無法在健身房訓練，只能居家健身，把家中礦泉水瓶、水桶、磚塊、伏地挺身壓重等等方式自我訓練，不斷找尋新方法鍛鍊，終獲得全國健美比賽冠軍與公開賽亞軍的殊榮。

另外，愛力士健身教練表示，疫情期間配合政府政策，健身房全部關閉，所有開支仍然得支付，造成很大負擔，政府紓困補貼連租金都不夠，讓許多同行大喊吃不消，甚至有一波關店潮，如今盼到振興五倍券，健身房已超前部署擬定優惠措施、高規格防疫準備，希望迎來疫情後的新商機，培養更多台灣健美新秀。

鋼鐵盃全國健美新秀冠軍，基隆猛男高雲台：練水桶磚塊。圖／高雲台提供
鋼鐵盃全國健美新秀冠軍，基隆猛男高雲台：練水桶磚塊。圖／高雲台提供
鋼鐵盃全國健美新秀冠軍，基隆猛男高雲台：練水桶磚塊。記者游明煌／翻攝
鋼鐵盃全國健美新秀冠軍，基隆猛男高雲台：練水桶磚塊。記者游明煌／翻攝
鋼鐵盃全國健美新秀冠軍，基隆猛男高雲台：練水桶磚塊。記者游明煌／翻攝
鋼鐵盃全國健美新秀冠軍，基隆猛男高雲台：練水桶磚塊。記者游明煌／翻攝

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