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辛辛那提網賽／謝淑薇不敵美天才少女 續戰女雙賽場

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
TENNIS/:Tennis: Western and Southern Aug 17, 2021; Mason, OH, USA; Su-wei Hsieh (TPE) returns a shot against Cori Gauff (USA) during the Western and Southern Open tennis tournament at Lindner Family Tennis Center. Mandatory Credit: Aaron Doster-USA TODAY Sports 路透社
TENNIS/:Tennis: Western and Southern Aug 17, 2021; Mason, OH, USA; Su-wei Hsieh (TPE) returns a shot against Cori Gauff (USA) during the Western and Southern Open tennis tournament at Lindner Family Tennis Center. Mandatory Credit: Aaron Doster-USA TODAY Sports 路透社

我國網球一姐謝淑薇今天在辛辛那提網賽女單首輪賽事，遭遇年僅17歲的美國天才少女高芙（Coco Gauff），在開賽就被對手連下5局的情況下，最終謝淑薇就以1：6、2：6敗下陣來，接下來她仍將與雙打搭擋比利時梅騰絲（Elise Mertens）在女雙16強賽登場。

謝淑薇在月初與妹妹謝語倢搭擋參加康科特網球公開賽並在單雙打都於8強止步後，本周她則是轉戰辛辛那提網賽為美網進行最後備戰，在單打會外賽拿下二連勝晉級後，今天的會內賽首輪謝淑薇就遭遇生涯還未曾有過交手紀錄的美國天才少女高芙。

高芙今年原計劃代表美國隊參加東京奧運，但最終因為確診新冠肺炎而被迫退出，不過她在上周就重返球場，並在本周續戰辛辛那提網賽，在今天與謝淑薇接手過程中，高芙也展現優異的發球威力，全場共發出10記愛司球，在全場5度破發得手的情況下，最終僅花62分鐘就擊敗謝淑薇。

至於謝淑薇在單打首輪止步後，接下來將與梅騰絲續戰女雙賽場，兩人今年溫網剛拿下合拍以來的第一座大滿貫冠軍，而這次辛辛那提網賽兩人也名列女雙頭號種子，並在首輪輪空，直接從16強賽打起。

謝淑薇 謝語倢 美網

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