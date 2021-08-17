快訊

神學士對喀布爾影響有多大？CNN女記者穿著洩端倪

意願登記約20.7萬人「人間蒸發」 高端最新預約人數曝光

後東奧線上論壇清大開講 7貴賓探討3大主軸引迴響

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
後東京奧運線上論壇今天於清華大學開講。圖／清華大學運動事業及政策中心提供
後東京奧運線上論壇今天於清華大學開講。圖／清華大學運動事業及政策中心提供

後東京奧運線上論壇今天於清華大學開講，主辦的運動事業與政策中心邀請了7位貴賓分別就我國體育運動的三大主軸，包括競技、全民及產業等未來發展方向進行探討，本次論壇受到許多關心運動的朋友熱烈迴響，不到三天就有超過150位報名完成。

投身棒球運動半世紀的林華韋，針對國內運動競技與制度的演變，提出近年的國訓中心硬軟體整建及針對頂尖運動員量身打造的黃金計畫在這次東京奧運看到成效，加上運動訓練的科學化也間接協助教練及選手的訓練與參賽。

東京奧運黃金計畫的重要推手之一，前體育署長高俊雄也談到這次的黃金計畫重點是選訓制度的調整，以往都是在奧運舉辦當年才確認出賽名單，但這次在雅加達亞運時就提出計畫。

展逸國際企業集團董事長張憲銘表示，依照過往類似大型賽事的經驗，這股熱潮大概可以維持二至三個月，透過賽事或運動員的結合對於企業形象及產品知名度會有幫助，但是能夠反映在市場的銷售或業績是一大考驗，因此，如何持續推動亮點賽事及提供運動員展現運動天分的舞台是關鍵。

辦理論壇的運動事業與政策中心表示，這次在很短的時間就邀請了在體育運動不同領域的精英成員，這也顯示了這些運動界意見領袖對於體育運動事務的高度熱忱，只是受限於時間不足，未能進行雙向溝通有些可惜，但運動事業及政策中心仍將持續就政策的制定及討論建構可永續性的溝通平台並讓政府、企業及民眾感受運動的正能量，就如同前南非總統曼德拉提到的｢運動有改變世界的力量｣。

棒球 亞運

延伸閱讀

基隆連2年全中運創近10年最佳成績 靠背後亮點奪金計畫

奧運積分進帳 戴資穎續堆高「小戴障礙」、麟洋配維持第三

籃球、排球、街舞「需戴口罩」北市24日開放9體育項目

清大學霸文學、體育、攝影樣樣行 17名學生獲頒行健獎

相關新聞

網球／大坂直美淚灑記者會 經紀人痛批媒體惡意提問是霸凌

現年23歲的日本網球選手大阪直美（Naomi Osaka）宣布不再參加記者會，引發體壇爭議。幾個月過去後，今（17）日大阪終在辛辛那提大師站出席記者會，不料面對記者艱澀提問，她仍難以承受心理壓力，淚灑現場，使訪問一度中斷。

奧運積分進帳 戴資穎續堆高「小戴障礙」、麟洋配維持第三

我國羽球代表隊在本屆東京奧運表現亮眼，收穫1金1銀，除了奪牌，世界球后戴資穎也因此進帳不少積分，奧運後仍穩坐球后之位，最強男雙「麟洋配」則是進帳滿滿積分，維持世界第三。

羽球／英混雙搭擋開頻道爆紅 戴資穎反拍也成分析目標

受到新冠肺炎疫情影響，世界羽聯（BWF）巡迴賽過去兩年多來賽事打打停停，不少國際好手除了持續備戰外，也在球場外尋找其他興...

後東奧線上論壇清大開講 7貴賓探討3大主軸引迴響

後東京奧運線上論壇今天於清華大學開講，主辦的運動事業與政策中心邀請了7位貴賓分別就我國體育運動的三大主軸，包括競技、全民...

辛辛那提網賽／詹家姊妹首輪出局 謝淑薇將戰高芙

美網前哨戰辛辛那提網賽本周開打，我國好手詹詠然、詹皓晴與謝淑薇都參賽進行最後備戰，不過今天的女雙首輪賽事，詹詠然／詹皓晴...

阿富汗動盪無法赴東京帕運 23歲女將創歷史夢碎

東京帕運將在本月登場，23歲的胡達迪（Zakia Khudadadi）原本會是歷來首位代表阿富汗參加帕運的女性，如今她的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。