後東奧線上論壇清大開講 7貴賓探討3大主軸引迴響

後東京奧運線上論壇今天於清華大學開講，主辦的運動事業與政策中心邀請了7位貴賓分別就我國體育運動的三大主軸，包括競技、全民及產業等未來發展方向進行探討，本次論壇受到許多關心運動的朋友熱烈迴響，不到三天就有超過150位報名完成。

投身棒球運動半世紀的林華韋，針對國內運動競技與制度的演變，提出近年的國訓中心硬軟體整建及針對頂尖運動員量身打造的黃金計畫在這次東京奧運看到成效，加上運動訓練的科學化也間接協助教練及選手的訓練與參賽。

東京奧運黃金計畫的重要推手之一，前體育署長高俊雄也談到這次的黃金計畫重點是選訓制度的調整，以往都是在奧運舉辦當年才確認出賽名單，但這次在雅加達亞運時就提出計畫。

展逸國際企業集團董事長張憲銘表示，依照過往類似大型賽事的經驗，這股熱潮大概可以維持二至三個月，透過賽事或運動員的結合對於企業形象及產品知名度會有幫助，但是能夠反映在市場的銷售或業績是一大考驗，因此，如何持續推動亮點賽事及提供運動員展現運動天分的舞台是關鍵。

辦理論壇的運動事業與政策中心表示，這次在很短的時間就邀請了在體育運動不同領域的精英成員，這也顯示了這些運動界意見領袖對於體育運動事務的高度熱忱，只是受限於時間不足，未能進行雙向溝通有些可惜，但運動事業及政策中心仍將持續就政策的制定及討論建構可永續性的溝通平台並讓政府、企業及民眾感受運動的正能量，就如同前南非總統曼德拉提到的｢運動有改變世界的力量｣。