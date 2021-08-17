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奧運積分進帳 戴資穎續堆高「小戴障礙」、麟洋配維持第三

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎在本屆東京奧運羽球女單奪銀，最新世界排名出爐，他仍穩居球后。 記者余承翰／攝影
戴資穎在本屆東京奧運羽球女單奪銀，最新世界排名出爐，他仍穩居球后。 記者余承翰／攝影

我國羽球代表隊在本屆東京奧運表現亮眼，收穫1金1銀，除了奪牌，世界球后戴資穎也因此進帳不少積分，奧運後仍穩坐球后之位，最強男雙「麟洋配」則是進帳滿滿積分，維持世界第三。

戴資穎雖在東京奧運羽球女單決賽中雖敗給中國選手陳雨菲，但這面銀牌仍替他賺進不少積分，因為奧運金牌可進帳13000分，銀牌則為11000分。根據世界羽聯（BWF）最新世界排名，戴資穎107875分依舊領先各國好手，和第二名陳雨菲也有6810分差距，穩居球后寶座，累積球后周數更達177周，持續堆高「小戴障礙」。

而東奧替我國奪下史上首面球類運動金牌的李洋王齊麟則以積分94973維持世界排名第三，位居首位及第二的仍為印尼組合小黃人賈亞（Kevin Sanjaya Sukamuljo）／馬庫斯（Marcus Fernaldi Gideon）、阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），兩組人馬積分都突破10萬。

羽球黃金男雙王齊麟（左）與李洋（右）在東京奧運男雙金牌戰奪得我國羽球奧運史上首面金牌。(特派記者余承翰／東京攝影)
羽球黃金男雙王齊麟（左）與李洋（右）在東京奧運男雙金牌戰奪得我國羽球奧運史上首面金牌。(特派記者余承翰／東京攝影)

此外，東奧打進男單八強的一哥周天成維持世界第四，王子維則迭出前十，暫時退至11名。

接下來台將可能參與的國際賽事有9月底在芬蘭的蘇迪曼盃團體賽，10月起的丹麥公開賽、法國公開賽、海洛公開賽，11月則有印尼大師賽、印尼公開賽，12月1日至5日則是年終總決賽、12月12日至19日壓軸的世錦賽。

戴資穎積分突破十萬，領先中國選手陳雨菲6810分。 圖取自世界羽聯官網
戴資穎積分突破十萬，領先中國選手陳雨菲6810分。 圖取自世界羽聯官網

東京奧運 金牌 小戴 李洋 王齊麟

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