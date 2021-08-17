羽球／英混雙搭擋開頻道爆紅 戴資穎反拍也成分析目標

受到新冠肺炎疫情影響，世界羽聯（BWF）巡迴賽過去兩年多來賽事打打停停，不少國際好手除了持續備戰外，也在球場外尋找其他興趣，其中英格蘭混雙搭擋摩爾（Jenny Moore）／梅爾斯（Gregory Mairs）也利用這段時間成立羽球教學YouTube頻道，並曾針對戴資穎的超狂反拍進行影片分析和教學，短短一年多來就吸引近7萬人訂閱。

相差一歲的摩爾與梅爾斯在2014年組成混雙後，儘管世界最高排名僅來到28名，不過過去一年多來兩人卻在YouTube上找到另外一片天，兩人去年4月建立「Badminton Insight」頻道，針對羽球技巧、雙打戰術和身心訓練進行影片分析，短短一年多就累積了500萬次總觀看次數。

摩爾近日接受BWF官網訪問時表示，因為過去常被人問到關於訓練的方式和一些羽球相關技巧，「當時我們就在想，與其單獨回答這些問題，不如我們就來製作一個頻道。」

在「Badminton Insight」頻道中主要是針對羽球各項初階、進階技巧進行分析和教學，其中在去年9月兩人就針對了戴資穎的反拍進行技巧教學，並吸引超過2萬人觀看，此外，摩爾與梅爾斯也會拍攝兩人備戰賽事的過程，並不定時邀請球星來進行趣味挑戰，包括曾邀請世界球王桃田賢斗進行網前放小球的競賽。

今年東京奧運期間，摩爾與梅爾斯更邀請網友一起觀賞「麟洋配」王齊麟／李洋與中國大陸組合的男雙金牌戰，談到多元性的影片主題，摩爾說：「我們想要迎合每一個人的胃口，希望以良好的方式來展現羽球這項運動，讓大家看看它的美好之處。」

梅爾斯則透露，兩人原先的目標是在今年底前達到5萬訂閱，沒想到現在就已經逼近7萬人，讓兩人受寵若驚，「我們收到大量的反饋，這讓我們感到相當訝異，也試圖回應每個人的意見，好讓他們好好享受這個頻道並認為這能帶給他們幫助。」