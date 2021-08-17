辛辛那提網賽／詹家姊妹首輪出局 謝淑薇將戰高芙

美網前哨戰辛辛那提網賽本周開打，我國好手詹詠然、詹皓晴與謝淑薇都參賽進行最後備戰，不過今天的女雙首輪賽事，詹詠然／詹皓晴面對澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）／捷克佩絲克（Kveta Peschke）在苦戰三盤後出局，謝淑薇將在女單首輪遭遇美國天才少女高芙（Coco Gauff）。

在結束東京奧運之旅後，詹詠然／詹皓晴今天凌晨在辛辛那提網賽女雙首輪進行北美硬地賽首戰，面對澳洲佩蕾絲／捷克佩絲克，詹家姊妹首盤先發制人，一度連拿3局取得領先，加上第8局再度破發得手，以6：2先下一城。

澳捷組合第二盤吹起反攻號角，前7局兩度破發後取得5：2領先，不過詹家姊妹連追3局扳平，雙方隨後也一路打進搶七，最終以6：7（1：7）讓出，比賽進入超級搶十後澳捷組合再度發起猛攻，最終以10：6拿下勝利。

謝淑薇日前在女單會外賽以二連勝取得會內賽門票後，首輪將對上美國17歲天才少女高芙，這也將是相差18歲的兩人生涯首度碰頭，至於女雙將與比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）從16強賽打起。

高芙在今年法網打進8強賽，溫網也闖進到16強，創下和追平生涯最佳成績，她原訂今年將代表美國隊打東京奧運，不過最終因為新冠肺炎檢測呈現陽性反應只能退出代表隊，在重返賽場後，高芙也表示，將會盡快完成兩劑疫苗的接種，來避免被迫退賽的狀況再度發生。