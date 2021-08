阿富汗動盪無法赴東京帕運 23歲女將創歷史夢碎

東京帕運將在本月登場,23歲的胡達迪(Zakia Khudadadi)原本會是歷來首位代表阿富汗參加帕運的女性,如今她的夢想在國家動盪之中破碎。

人在倫敦的阿富汗帕拉林匹克委員會總領隊沙迪奇(Arian Sadiqi)今天告訴路透社和英國廣播公司體育台(BBC Sport),阿富汗的兩名運動員將無法參加本月24日登場的東京帕運。

他說:「很遺憾,由於阿富汗當前持續動盪,全隊無法及時離開(阿富汗首都)喀布爾(Kabul)。」

美軍已接管喀布爾機場的空中交通管制,現場今天湧入逃難人潮,場面混亂,目擊者表示至少5人喪生,但不清楚是死於槍下,還是因為踩踏喪命。

沙迪奇表示,他原定今天飛到日本,跆拳道選手胡達迪和田徑選手拉索利(Hossain Rasouli)則要在17日抵達東京。

根據帕運網站,胡達迪上週曾談到她對參賽的期待。

來自阿富汗城市赫拉特(Herat)的她說:「我接到消息說我有外卡可參加帕運後,真的很興奮。這是首度有女性運動員將代表阿富汗參加帕運,所以我非常開心。」

如今這一切卻無法實現。

Zakia Khudadadi’s hopes of becoming first Afghan female Paralympian dashed https://t.co/Z4BLgq9rhK