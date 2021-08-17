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阿富汗動盪無法赴東京帕運 23歲女將創歷史夢碎

中央社 / 倫敦16日綜合外電報導
東京帕運將在本月登場，23歲的胡達迪（Zakia Khudadadi）原本會是歷來首位代表阿富汗參加帕運的女性，如今她的夢想在國家動盪之中破碎。 美聯社
東京帕運將在本月登場，23歲的胡達迪（Zakia Khudadadi）原本會是歷來首位代表阿富汗參加帕運的女性，如今她的夢想在國家動盪之中破碎。 美聯社

東京帕運將在本月登場，23歲的胡達迪（Zakia Khudadadi）原本會是歷來首位代表阿富汗參加帕運的女性，如今她的夢想在國家動盪之中破碎。

人在倫敦的阿富汗帕拉林匹克委員會總領隊沙迪奇（Arian Sadiqi）今天告訴路透社和英國廣播公司體育台（BBC Sport），阿富汗的兩名運動員將無法參加本月24日登場的東京帕運。

他說：「很遺憾，由於阿富汗當前持續動盪，全隊無法及時離開（阿富汗首都）喀布爾（Kabul）。」

美軍已接管喀布爾機場的空中交通管制，現場今天湧入逃難人潮，場面混亂，目擊者表示至少5人喪生，但不清楚是死於槍下，還是因為踩踏喪命。

沙迪奇表示，他原定今天飛到日本，跆拳道選手胡達迪和田徑選手拉索利（Hossain Rasouli）則要在17日抵達東京。

根據帕運網站，胡達迪上週曾談到她對參賽的期待。

來自阿富汗城市赫拉特（Herat）的她說：「我接到消息說我有外卡可參加帕運後，真的很興奮。這是首度有女性運動員將代表阿富汗參加帕運，所以我非常開心。」

如今這一切卻無法實現。

沙迪奇表示，選手曾想搭機，但在塔利班攻城掠地之際，機票價格也跟著飆升。

沙迪奇說：「在這種情況發生之前，他們真的很興奮，盡可能找地方訓練，像是在公園和後花園。」

他說：「先前在塔利班時代，大家無法競爭、參賽，尤其是女性運動員。」

他還說：「對我來說，這真是令人心碎。這原本是首度有阿富汗女性跆拳道選手參賽，這是在創造歷史。」

「可惜這不會發生了，現在我們倒退50年、20年回到原點。這對帕運選手來說根本不是好消息。」

帕運 跆拳道

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