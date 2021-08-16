東京帕運24日開幕 原則上所有場館採閉門賽

東京帕運將於24日開幕，為防止COVID-19疫情擴大，東京奧運暨帕運組織委員會、國際帕拉林匹克（IPC）等今晚討論後決定，原則上所有比賽場館皆採閉門賽，暫不開放民眾觀賽。

東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子、東京都知事小池百合子、日本奧運大臣丸川珠代及今天抵達日本的國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（AndrewParsons）今晚7時（台灣時間6時）舉行線上會談，決定原則上東京帕運所有場館都採閉門賽。

東京帕運的比賽場館分佈在4都縣的21處會場。其中，東京都、埼玉縣、千葉縣因疫情嚴峻，被政府發布「緊急事態宣言」，日前已傳出採閉門賽。

原本在靜岡縣的比賽會場曾考慮對觀眾開放，人數是場館容納人數的50%以內，上限5000人。但是靜岡縣近日因疫情急速擴大，向中央政府申請向適用緊急事態宣言。因此，四方會談今晚決定，帕運在4都縣的比賽會場都採閉門賽。

不過，東京奧運暨帕運組織委員會等將與學校合作，可安排讓國小、國中、高中生等學童進場觀賽，加深對身障人士的了解。

東京帕運對一般民眾販售門票已賣出約77萬張，在決定採閉門賽後，東京奧運暨帕運組織委員會今後將辦理退票。

東京帕運8月24日舉行開幕式，9月5日舉行閉幕式，為期13天，有22種競賽項目共539場賽事，預估最多將有約4400名選手參加。參加東京帕運的選手及相關人士已陸續抵達日本，選手村（位於東京都中央區）17日開村。

東京奧運暨帕運組織委員會表示，截至今天，參加東京帕運的相關人士確診病例共36例。其中，進出比賽場館的委託業者確診病例有20例，尚未傳出有選手確診。