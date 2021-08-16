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中職／奧運金牌來了 郭婞淳將第3度擔任開球嘉賓

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
郭婞淳將為24日的富邦悍將隊下半季首戰擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供
郭婞淳將為24日的富邦悍將隊下半季首戰擔任開球嘉賓。圖／富邦悍將隊提供

東京奧運摘下金牌的「舉重女神」郭婞淳，將第三度為中職賽事擔任開球嘉賓，富邦悍將隊在8月24日的新莊賽事，確定邀來郭婞淳，為下半季主場首戰投出甜美又強悍的好球。

郭婞淳在2016年里約奧運奪銅後，曾為統一獅隊開球，高國慶為她接捕，並在開完球後一把公主抱起她；2017年郭婞淳再於世大運摘金後，應悍將隊之邀開球。

下半季將於24日開打，當天就有新莊主場賽事，球團今天也宣布首戰開球嘉賓，將邀請到富邦集團長期支持的郭婞淳，她也將獻上主播台初體驗，在MOMOTV綜合台上將金牌的喜悅與正向能量傳遞所有的球迷朋友。

郭婞淳今年在東奧舉重女子59公斤級，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤順利為台灣舉出金牌，接連在世大運、亞運、世錦賽、亞錦賽及奧運奪下金牌，為自己締造「金牌大滿貫」里程碑。

悍將隊預告，待聯盟正式公布賽程後，也將再宣布其他的開球嘉賓與球場活動。

郭婞淳 舉重 高國慶

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