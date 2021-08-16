游泳／狗狗界飛魚 東奧「五金行」泳將愛犬也超會游

有「菲爾普斯接班人」之稱的美國24歲泳將德萊塞爾（Caeleb Dressel），在東京奧運大開「五金行」，個人進帳5面金牌，但近日他在IG貼出愛犬游泳的影片，讓外國媒體《People》寫下，德萊塞爾似乎不是家中唯一有天賦的游泳選手。

德萊賽爾被視為美國飛魚接班人，他雖無法打破菲爾普斯在2008年北京奧運創下的8金紀錄，但他在本屆東京奧運男子50M自由式、100M自由式、100M蝶式、4x100M混合式接力、4x100M自由式接力5個項目都奪金，創下佳績。

日前德萊塞爾在個人Instagram曬出他與愛犬互動的影片，泳池內的他手拿玩具，引誘著狗狗入水，只見狗狗俐落地從出發台跳下水，想朝主人撲過去，但德萊塞爾不斷移動，愛犬也以「狗爬式」滑水緊緊跟隨，宛如狗界的游泳健將，德萊塞爾的妻子也在一旁興奮喊道：「去吧寶貝，去吧寶貝。」

這段有趣的影片也在網路上引討發討論，連其他游泳選手也被吸引，東奧女子50公尺自由式銀牌得主瑞典選手瑟絲特倫（Sarah Sjöström）就說：「太驚人了！牠肯定會在25公尺碾壓我。」美國21歲泳將芬克（Bobby Finke）、澳洲查莫斯（Kyle Chalmers）也紛紛留言讚嘆。