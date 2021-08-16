足球／致敬永遠的10號！巴塞隆納主場開幕戰球迷高喊梅西
歐洲五大聯賽陸續開踢，西甲豪門巴塞隆納今天迎來主場開幕戰，比賽進行到第10分鐘，滿場巴塞隆納球迷集體鼓掌並高喊超級球星梅西（Lionel Messi）的名字以表致敬，顯見主場球迷依舊十分懷念這位隊史最佳球員。
梅西揮別效力21個年頭的巴塞隆納，轉戰法甲巴黎聖日耳曼，不過巴塞隆納球迷仍非常想念他，由於梅西在巴塞隆納的背號是10號，因此球迷特地選在比賽第10分鐘時向梅西致敬，球場內外大批球迷齊聲大喊梅西姓名，還有球迷高舉梅西的巴塞隆納球衣，把梅西的背號改為象徵永恆的「∞」。
少了招牌球星梅西的巴塞隆納實力仍不容小覷，皮克（Gerard Pique）展現巴薩一哥接班人氣勢，為球隊踢進新賽季第1球，進球後他馬上親吻胸前隊徽，接著跑到角旗區與球迷互動，展現他對巴塞隆納的忠誠與熱愛。最終，巴塞隆納在主場開幕戰以4：2輕鬆擊敗皇家社會。
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