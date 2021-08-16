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桌球／居檢期間做什麼？小林同學看書提升心理素質

聯合新聞網 / 綜合報導
在東京奧運大放異彩、圈粉無數的桌球新星林昀儒。特派記者余承翰／東京攝影
在東京奧運大放異彩、圈粉無數的桌球新星林昀儒。特派記者余承翰／東京攝影

桌球好手林昀儒東京奧運大放異彩，不少國人都被球技好、靦腆、心理素質又強的「小林同學」圈粉，回國後的他目前正在防疫旅館接受14天居家檢疫，他也在個人Instagram發布限時動態，分享他最近即將閱讀的書籍。

奧運過後，年僅19歲的林昀儒世界排名上升至生涯新高的第五位，東京奧運除了讓世界看見林昀儒的球技外，他在對戰球王樊振東時展現的沉著冷靜也同樣引起討論，如今，他在Instagram放上一本書的照片，並寫下「Time to read」。

這本書的書名為《心流：高手都在研究的最優體驗心理學》，小林同學在檢疫期間雖無法練球，但他仍不忘提升心理素質。

林昀儒在奧運結束稍作喘息後，也將繼續征戰國際比賽，接下來他將參與9月28日開始在卡達多哈舉行的亞錦賽，以及11月23日在美國休士頓的世錦賽。

林昀儒在個人Instagram發布限時動態，分享即將閱讀的書籍。圖取自林昀儒Instagram
林昀儒在個人Instagram發布限時動態，分享即將閱讀的書籍。圖取自林昀儒Instagram

東京奧運 Instagram 居家檢疫 林昀儒 桌球

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