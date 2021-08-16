高中職街舞甲子園開打 霹靂舞率先登場

全國高中職街舞高峰會今年邁入第12屆，打造專屬高中職生的街舞甲子園，今天起展開為期5天的16強賽事，從2024年巴黎奧運新增比賽項目「霹靂舞」率先登場。

第12屆全國高中職街舞高峰會High School High（簡稱HSH12）由長期支持街舞運動的文化總會，再度攜手中華民國街舞運動推廣協會（SKIP）舉辦。

本屆分為5個競賽項目，首先是最近討論度非常高、2024年巴黎奧運新增的BREAKING（霹靂舞/地板動作）項目，共有來自15所學校的16名參賽者。有別於排舞比賽方式，HSH是採Battle比賽，每場皆由舞者挑戰DJ即興播放的音樂，對戰過程皆於線上進行。

除了今晚的BREAKING，HSH12賽程從17日開始依序為HIPHOP（嘻哈舞）、POPPING（機械舞）、LOCKING（鎖舞），並以今年新增的FEMALE（女子街舞）作為本屆壓軸。

台灣的街舞Battle賽事從2005、2006年萌芽，當時正在指導高中生的HSH創辦人田拓有感於時下街舞比賽沒有分齡制度，便決定舉辦一個「專屬高中生」又「富含街舞DNA」的純舞林大會，第1屆HSH就此誕生。現今新生代的街舞老師及預備前往2024年奧運霹靂舞的選手們，幾乎在高中求學時代都曾在HSH獲得好成績。

每個項目的評審都是台灣首屈一指的舞者和老師，BREAKING的評審為大嘴、阿酸、紅餅；HIPHOP則是小GAM、路奇、佳崴；LOCKING為嘿嘿、白猴、六百五；POPPING為龔妹、洛金烏布斯、木棉；FEMALE則有目前極少數具備頭轉能力的女性舞者加力、政大MBA畢業的學霸歐陽玉庭及靜妹，15名評審皆來自多個知名舞團。

第12屆High School High主賽事因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，首次採線上方式進行，將在16日到20日每天晚上7時到9時，於TeamSKIPtv的YouTube頻道直播。