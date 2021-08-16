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網球／費德勒拋手術震撼彈 美網只剩約克維奇？

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
網壇男單巨頭費德勒將再次進行膝蓋手術，確定無緣本屆的美網賽事。 路透
網壇男單巨頭費德勒將再次進行膝蓋手術，確定無緣本屆的美網賽事。 路透

今年網壇壓軸的最後一個大滿貫賽事美網即將開打，有望阻止球王約克維奇奪冠的選手越來越少？美網將在8月底開戰，男單三巨頭費德勒納達爾和約克維奇都盼能率先拿下脫穎而出的生涯第21次大滿貫冠軍，其中，今年前三個大滿貫都收進手中的約克維奇最受看好，16日更傳出震撼消息，有力競爭者費德勒繼續因傷退賽，40歲的他未來能否重回球場引發熱議。

約克維奇拚同年全滿貫

作為本年壓軸的美網大滿貫賽事，看點相當多，首先自然是男單三巨頭費納約都並列20次大滿貫冠軍，共同位居歷史第一，搶下冠軍就能超車，獨居第一，而球王約克維奇今年狀況又超級火燙，先後帶走澳網、法網與溫網冠軍，聽牌同年全滿貫，納達爾和費德勒都被期待要盡力阻止約克維奇達成成就。

但強將也怕傷病磨，納達爾日前就退出美網前哨戰、辛辛那提大師賽，能否出戰美網，團隊正在評估當中，而40歲的費爸也遇到傷病，接連退賽甚至包含奧運，目的就是保持戰力、延續選手生涯，但16日爆出大消息，根據《BBC體育》報導，費爸預期要缺席網壇好幾個月，因為他決定再次進行膝蓋手術。

費爸拚手術

去年費爸就經歷了2次膝蓋手術，他在社群媒體上也表示，明白手術對一個40歲選手來說，要重返賽場相當艱難，但他想再給自己一線希望，再拚一次，這位老將從19年以來就再也沒殺進過決賽，這次手術決定展現出壯士斷腕的態度。

顯然，今年美網確定無法期待費爸擋下約克維奇，在納達爾傷勢也不明的情況下，外媒特別點出幾個有力競爭者，包含網壇四小天王的梅維德夫、澤瑞夫、西西帕斯等人。《洛杉磯時報》則補充，本屆美網屆時會不會開放球迷進場還在討論之中。

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美網 納達爾 費德勒 約克維奇

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