網球／費德勒拋手術震撼彈 美網只剩約克維奇？

今年網壇壓軸的最後一個大滿貫賽事美網即將開打，有望阻止球王約克維奇奪冠的選手越來越少？美網將在8月底開戰，男單三巨頭費德勒、納達爾和約克維奇都盼能率先拿下脫穎而出的生涯第21次大滿貫冠軍，其中，今年前三個大滿貫都收進手中的約克維奇最受看好，16日更傳出震撼消息，有力競爭者費德勒繼續因傷退賽，40歲的他未來能否重回球場引發熱議。

約克維奇拚同年全滿貫

作為本年壓軸的美網大滿貫賽事，看點相當多，首先自然是男單三巨頭費納約都並列20次大滿貫冠軍，共同位居歷史第一，搶下冠軍就能超車，獨居第一，而球王約克維奇今年狀況又超級火燙，先後帶走澳網、法網與溫網冠軍，聽牌同年全滿貫，納達爾和費德勒都被期待要盡力阻止約克維奇達成成就。

但強將也怕傷病磨，納達爾日前就退出美網前哨戰、辛辛那提大師賽，能否出戰美網，團隊正在評估當中，而40歲的費爸也遇到傷病，接連退賽甚至包含奧運，目的就是保持戰力、延續選手生涯，但16日爆出大消息，根據《BBC體育》報導，費爸預期要缺席網壇好幾個月，因為他決定再次進行膝蓋手術。

費爸拚手術

去年費爸就經歷了2次膝蓋手術，他在社群媒體上也表示，明白手術對一個40歲選手來說，要重返賽場相當艱難，但他想再給自己一線希望，再拚一次，這位老將從19年以來就再也沒殺進過決賽，這次手術決定展現出壯士斷腕的態度。

顯然，今年美網確定無法期待費爸擋下約克維奇，在納達爾傷勢也不明的情況下，外媒特別點出幾個有力競爭者，包含網壇四小天王的梅維德夫、澤瑞夫、西西帕斯等人。《洛杉磯時報》則補充，本屆美網屆時會不會開放球迷進場還在討論之中。

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