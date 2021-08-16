足球／湧進數萬球迷 英超開幕周5大亮點

延續今夏歐國盃的足球熱潮，足壇第一聯賽英超本季開幕，外媒點出五大看點。第一個亮點就是球迷回歸，疫情解封再度讓球場湧進數萬人，首周10戰無一平局，更寫下史上第二多的總進球數，讓球迷大飽眼福，3支升班馬寫紀錄首周2隊以弱勝強，VAR規則改動後更不干預球賽節奏，以及衛冕軍曼城吞敗，過往首周吞敗還能奪冠的只有一隊，今年或許是英超爭冠亂世。

球迷都回來了！

足壇最具商業價值的聯賽：英超本周開幕，首周賽事由台灣時間上周六凌晨的兵工廠與布倫特福德之戰揭開序幕，由16日凌晨的熱刺、曼城之戰作為壓軸，據《BBC體育》，外媒點出五大首周亮點，首先就是球迷的回歸，從去年疫情打擊之後，復賽也是採用閉廠比賽，而現在充斥球場的喧鬧聲終於不再是虛擬的播放聲音，而是成群等待已久的足球迷。

即便仍存Delta變種病毒的陰影，英國在嘗試幾場熱身賽後，仍決定開放球迷入場，開幕戰有1.6萬人湧進升班馬「小蜜蜂」布倫特福德的主場，周日的「玫瑰德比」（曼聯與里茲聯之戰）更吸引7.2萬人擠進曼聯主場老特拉福。而另一場艾佛頓擊敗南安普敦的比賽中，艾佛頓王牌前鋒勒溫提到，能在擠滿球場的球迷面前進球，感覺很激動、也很美好。

球賽場面火熱

第二、第三個亮點都是球賽本身，或許是重新迎來球迷，本周10戰場面都十分火熱，球風相當開放，場場都分出勝負，總進球數來到34球，寫下歷史第二多的首周總進球紀錄。然後也上演2場升班馬以弱勝強的劇本，英超每年都有3支升班馬（通常實力也較弱），在過去10個賽季內的30場開幕戰，只有3次是升班馬勝利，而今年開幕戰小蜜蜂爆冷贏強權兵工廠，「大黃蜂」沃特福德3：2擊敗維拉。

第四個亮點是VAR，近年來VAR的使用的確減少誤判的次數，但過於苛求的重播判決也因破壞比賽節奏、吹掉差之毫釐的漂亮進球，引發不滿聲浪，本季英超宣佈放寬VAR的使用，宗旨是減少干預球賽本身，知名球評賴特就表示，若按照過去VAR的標準，曼聯球員B費的進球很可能會被改判為越位，而本周打完VAR的更動也受到讚賞。

今年英超亂世？

最後一點是16日的壓軸比賽賽果，今夏豪擲一億英鎊補強的衛冕軍曼城以0：1敗給熱刺，據歷史數據，英超只有曼聯能在首周輸球後還能奪冠，這對曼城來說是一大考驗，畢竟其他爭冠對手曼聯、利物浦、切爾西都在首周打出酣暢淋漓的大勝，今年被認為是奪冠競爭激烈的亂世年代。

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