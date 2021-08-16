高球／PGA文罕錦標賽並列29 潘政琮迎接季後賽

台灣旅美高球好手潘政琮今天PGA文罕高球錦標賽最終輪上演獵鷹秀，揮出67桿，累計以低於標準10桿的270桿，並列29，他賽後在臉書表示，確定拿到季後賽門票，並為自己打氣。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）例行賽封關戰文罕高球錦標賽（Wyndham Championship）今天在美國北卡羅來納州展開最終輪賽事。

潘政琮今天最終輪從前9洞出發，前段表現平平，射1鳥、1柏忌，轉場後先在第11洞抓鳥，但又在下一洞領到柏忌。

穩紮穩打的潘政琮在第14洞進帳1鳥後，在第15洞上演獵鷹秀，以67桿繳卡，延續東京奧運摘下銅牌的手感，連4輪繳出6字頭的成績，累計以低於標準10桿的270桿，並列29。

潘政琮賽後開心地在臉書分享，經過4天努力，確定拿到季後賽門票，他也向自己喊話，「繼續加油。」

文罕高球錦標賽4輪正規賽結束，共有6名選手同以低於標準15桿的265桿，並列第一，一同進入延長加洞賽，也是美巡賽史上第3次。

美國高球好手基斯納（Kevin Kisner）生涯前5次加洞賽都無緣勝利，這次在延長賽第2洞成功抓鳥，贏得個人生涯第4座美巡賽冠軍。