辛辛那提網賽／連闖兩關 謝淑薇挺進女單會內賽
台灣網球一姐謝淑薇今天在辛辛那提大師賽女單會外賽最終輪表現火熱，開賽連拿7局，最終以6比0、6比4擊退美國選手戴維斯，收下2連勝，挺進會內賽。
辛辛那提大師賽在美國俄亥俄州舉行，謝淑薇2019年參賽時，曾闖進16強，這次從女單會外賽出發，得連過兩關，才能取得會內賽門票，謝淑薇會外賽首輪以直落二扳倒美國選手史特恩斯（Peyton Stearns）。
世界排名第73的謝淑薇會外賽最終輪出戰排名第95的美國選手戴維斯（Lauren Davis），開賽連保帶破，直接賞對手貝果，以6比0拿下首盤。
謝淑薇次盤遭遇亂流，一度陷入1比4劣勢，但謝淑薇穩住陣腳，盤中起3度破發得手，化解危機，以6比4逆轉勝出，會內賽門票到手。
這也是謝淑薇繼2008年後，第2度自力晉級辛辛那提網賽女單會內賽。
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