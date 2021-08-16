足球／曾為拜仁與西德建功 足壇傳奇穆勒辭世享壽75歲
德國傳奇前鋒球員穆勒（Gerd Mueller）的老東家拜仁慕尼黑（BayernMunich）證實，穆勒今晨已經辭世，享壽75歲。
法新社報導，穆勒的足壇生涯光輝璀璨，1960與1970年代曾在德國足球甲級聯賽（Bundesliga）為拜仁慕尼黑踢進創紀錄的365球，另外還在62場國際賽事中為西德進球68次。
拜仁慕尼黑球會會長海納爾（Herbert Hainer）說：「今天對拜仁慕尼黑及其球迷來說，是傷心又黑暗的一天。」
「穆勒是史上最偉大的前鋒、一個值得尊敬的好人和世界足壇名人。」
「如果沒有穆勒，拜仁慕尼黑不會成為今日眾所喜愛的球會。」
「他的名字與關於他的回憶將永遠流傳。」
在西德國家足球隊期間，穆勒曾贏得1972年歐洲國家盃（UEFA European Championship）以及1974年在西德舉行的世界盃足球賽（World Cup）。且當年世足決賽對上荷蘭時，還是由他踢進致勝的一球。
穆勒退役後長期留在拜仁慕尼黑擔任青年隊教練。生前最後幾年他飽受失智症所苦，死後留下妻子和一名女兒。
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