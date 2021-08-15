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籃球／U19世界盃女籃台灣不敵韓國 第14名作收

中央社 / 台北15日電
中華隊不敵韓國。 FIBA網站
中華隊不敵韓國。 FIBA網站

台灣代表隊今天在U19世界盃女籃賽第13、14名排名賽，從下半場最多落後17分，到決勝節追成只剩5分差，但未能延續攻勢，最終以50比55不敵韓國，以第14名作收。

台灣U19女籃代表隊2015年參加U19世界盃女籃賽，拿下第14名，這次同樣以第14名作收。

台灣代表隊這次睽違6年重返世界盃，遠征匈牙利德布勒森，預賽與俄羅斯、阿根廷及地主匈牙利同在B組，在預賽苦吞3連敗後，16強遭遇強敵美國，大輸84分，隔場比賽不敵日本，苦吞5連敗，直到前一場比賽，在陳芷英單場21分帶領下，率隊以86比70扳倒巴西，台灣代表隊本屆首勝開張。

台灣代表隊今天與韓國隊展開第13名之爭，首節雖以13比17落後，但在次節一開始由陳昱潔三分球開啟球隊7比0攻勢，一度以20比17反超，可惜中場休息前5分鐘進攻當機，未能添得分數，韓國以33比25再度要回領先。

台灣代表隊第3節最多落後17分，但依舊發揮韌性，李宜樺、陳芷英輪流在外線開火，拉近比分，前3節結束台灣代表隊以37比46落後。

台灣代表隊決勝節展開反攻，在倒數3分10秒，靠著李貞誼上籃，追成50比55，但後續未能再下一城，終場就以5分差敗下陣來。

陳芷英此役進帳全隊最高15分，包括2記三分球，整體投籃命中率高達5成，外加9籃板、2助攻。

羅斯

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