足球／梅西告別巴薩記者會拭淚紙巾 網路拍賣開價近3000萬

一張紙巾價值100萬美金(約台幣2780萬),你相信嗎?

據外媒報導指出,阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi)之前告別效命長達21年的西甲巴塞納隊(巴薩)記者會上,流下不捨的眼淚,並做出動人的告別演說,過程中,梅西曾拿紙巾拭淚,也被各大媒體拍到,如今,傳出這張紙巾被拿來在拍賣網站上販賣,上傳者出價100萬美元,更說明,不僅有梅西的眼淚還有他的「鼻涕」。

這個拍賣令人匪疑所思,不知上傳者要如何證明這張紙巾真的是梅西所用,且價格也高得驚人,因此多數人都拿來當成趣談,但也證明梅西超強人氣。

When Messi cries, we all cry. Big hug. ❤️ u Leo. pic.twitter.com/wAHhzWrkP3

@devong975 the tissue used by Messi at his press conference leaving Barcelona is up for sale starting at 10khttps://t.co/7Yunm6UI1t