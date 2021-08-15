足球／梅西告別巴薩記者會拭淚紙巾 網路拍賣開價近3000萬

一張紙巾價值100萬美金(約台幣2780萬)，你相信嗎？

據外媒報導指出，阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi)之前告別效命長達21年的西甲巴塞納隊(巴薩)記者會上，流下不捨的眼淚，並做出動人的告別演說，過程中，梅西曾拿紙巾拭淚，也被各大媒體拍到，如今，傳出這張紙巾被拿來在拍賣網站上販賣，上傳者出價100萬美元，更說明，不僅有梅西的眼淚還有他的「鼻涕」。

這個拍賣令人匪疑所思，不知上傳者要如何證明這張紙巾真的是梅西所用，且價格也高得驚人，因此多數人都拿來當成趣談，但也證明梅西超強人氣。

When Messi cries, we all cry.

Big hug. ❤️ u Leo. pic.twitter.com/wAHhzWrkP3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021