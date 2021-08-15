太極門推良心運動 四代同堂弟子分享練功學智慧

太極門台中道館成立29周年，今舉辦「元氣滿滿，Happy 久久久」館慶，太極門正推動良心時代運動，四代同堂家族、中醫師及環境工程師各自分享日常生活與工作點滴，有良心活得更帶勁。

太極門弟子稱自己在「神氣大家族」包括各個不同年齡層人士，未滿1歲到100歲都有。來自台中新社的陳家，四代同堂，都在太極門練功，館慶時刻分享全家人一同入門的好處，除了練功改善身心健康，學習人生智慧，全家人一起修行，創造共同話題，讓家人之間相處的氣氛更和諧，家族之間的情感更凝聚。

許振峰是環境工程技師，同時也是科技公司的負責人，目前協助政府部門的水資源回收中心運作。汙水經處理後，當成再生水利用。他說，從事這樣的工作，良心特別重要，事業排放廢水要經環工技師簽證，為環境把關，很容易得罪人。

這個工作讓他有深深的挫折感，直到拜師入太極門後，發現太極門正在推動良心時代運動，讓許振峰深感「德不孤，必有鄰」許振峰認為良心是解決現今世間眾多問題的關鍵，堅持良心，雖會付出代價，最後還是會得到回饋。每一個人從自身做起，進而影響家人、朋友，一步一步擴大，社會就會更和善。

中醫師羅萬右指出，現代人生活精緻化，人際關係緊張，人與環境不和諧，導致身心健康出現問題。他找到實踐中醫理論的機會，體會陰陽理論具體實踐在內外之功。良心內在表現就是正氣，為患者治病更能得心應手。要成為良醫，就要先有良心，以良心為基底練功，不僅自己會好，而且病人實際上會感受到，這也是良心對社會上的幫助。