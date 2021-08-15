羽球／台北公開賽連兩年取消 選手哀號：還是去打網球好了

原定9月7日至12日於台北小巨蛋開打的世界羽球聯盟（BWF）超級300系列台北公開賽，今年再因新冠肺炎疫情影響宣布告吹，該賽事已連兩年被迫取消。消息一出令不少球員失望，印度選手普蘭諾伊（H. S. Prannoy）就在推特感嘆：「我看我還是去打網球好了。」

奧運落幕後，世界羽聯日前先宣布取消原定8月31日開打的超級500系列南韓公開賽、11月2日的超級300系列澳門公開賽，而9月7日至12日在小巨蛋登場的超級300系列台北公開賽就成了奧運結束後的第一場賽事。不過世界羽聯在和羽協、教育部體育署研議，考量國際疫情因素及賽事安全維護的可行性後，決定取消台北公開賽，也是繼1998、2001、2020年之後第四度停辦台北公開賽。

國際疫情尚未完全受到控制，也連帶影響到今年的羽球巡迴賽事，根據世界羽聯公布的最新賽程，奧運後首場賽事可能為9月底在芬蘭登場的蘇迪曼盃。而相較於羽壇，網球各層級賽事多已恢復開打，而且開放觀眾入場，也難怪普蘭諾伊在得知台北公開賽取消的消息後感嘆發言：「I think I better start playing tennis.」