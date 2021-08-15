網球／父親故鄉海地強震 大坂直美將捐獎金賑災
加勒比海國家海地今天發生規模7.2強震，有海地血統的網球女將大坂直美說，她將捐出接下來在世界女子職業網球協會（WTA）巡迴賽辛辛那提網賽獎金，協助海地地震受災戶。
大坂直美今天在推特上說：「看到海地滿目瘡痍，內心真的很痛，我們真的很倒楣。」
「我這星期會打一場賽事，我會把獎金全數捐出作為海地賑災之用。我知道我們體內流著祖先堅強的血液，我們會繼續茁壯。」
23歲的大坂直美和海地淵源深厚，她出生在日本，3歲時移居美國，母親是日本人，父親佛蘭斯華（Leonard Francois）來自海地，故鄉就在今天強震震央不遠處。
大坂直美曾說，自己的成長時期學習包括日本與海地文化，不會說英文的祖父母都是用海地官方語言克里奧爾語（Creole）跟她對話。
強震今晨侵襲海地西南半島，造成至少304人喪命以及教堂、商家與學校倒塌。地震發生後，美國總統拜登立即批准對海地的援助，並表示美國會協助災後重建工作。
本週的辛辛那提網賽是大坂直美因心理問題缺席巡迴賽之後的第2場賽事。
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