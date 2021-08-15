快訊

高端明預約 23日前保證60萬劑可用？ 陳時中：無法保證

24.96萬劑莫德納今抵台 陳時中：保留部份給「這類人」

跆拳道／愛爾蘭奧運選手回國遭隨機攻擊 滿臉是血險「毀容」

聯合新聞網 / 綜合報導
愛爾蘭跆拳道選手伍利（Jack Woolley）在東京奧運失利後沮喪跪地。 路透社
愛爾蘭跆拳道選手伍利（Jack Woolley）在東京奧運失利後沮喪跪地。 路透社

愛爾蘭跆拳道選手伍利（Jack Woolley）於東京奧運結束返國後，在首都都柏林遭遇路人隨機攻擊，被打到滿臉是血，還被打掉一顆牙齒，目前他正接受治療，接下來還得進行面部整形手術

22歲的伍利是愛爾蘭跆拳道新星，被視為國家的奪牌希望，但他在16強賽中逆轉敗給阿根廷選手古茲曼（Lucas Guzmán），讓他跪倒在地掩面痛哭。

據英國《太陽報》報導，伍利在都柏林街頭遭人襲擊，事後他在個人Instagram敘述事發經過：「昨晚我跟朋友去吃飯，然後去酒吧喝了幾杯，沿著利菲河行走的時候，一群20多歲的青年人開始暴力襲擊路人。不幸的是，我成為隨機攻擊的受害者，我只是路過，然後我的臉被其中一個人打了一拳，然後他們就跑了。」

伍利也放上就醫照片報平安，他說：「幸運的是，我當時頭腦是清醒的，還能夠打電話叫救護車，我的朋友們也都沒事。我們現在非常安全，再次感謝大家的幫助，希望身體能儘快恢復。」

據悉，愛爾蘭警方目前已著手辦案，但尚未逮到行兇男子，而在這起駭人聽聞的街頭隨機攻擊事件後，也讓愛爾蘭首都的治安蒙上一層陰影。

愛爾蘭 都柏林 東京奧運 整形手術 跆拳道

相關新聞

羽球／台北公開賽連兩年取消 選手哀號：還是去打網球好了

原定9月7日至12日於台北小巨蛋開打的世界羽球聯盟（BWF）超級300系列台北公開賽，今年再因新冠肺炎疫情影響宣布告吹，該賽事已連兩年被迫取消。消息一出令不少球員失望，印度選手普蘭諾伊（H. S. Prannoy）就在推特感嘆：「我看我還是去打網球好了。」

跆拳道／愛爾蘭奧運選手回國遭隨機攻擊 滿臉是血險「毀容」

愛爾蘭跆拳道選手伍利（Jack Woolley）於東京奧運結束返國後，在首都都柏林遭遇路人隨機攻擊，被打到滿臉是血，還被打掉一顆牙齒，目前他正接受治療，接下來還得進行面部整形手術。

高球／PGA文罕高球賽第3輪 潘政琮繳66桿

剛在東京奧運摘銅的台灣旅美高球好手潘政琮，今天在PGA文罕高球錦標賽第3輪射4鳥，揮出66桿，累計以低於標準7桿的203...

羽球／台北公開賽 連兩屆因疫停辦

原訂在九月六至十二日在台北小巨蛋舉行的台北羽球公開賽，在日前防疫計畫已經提報到中央流行疫情指揮中心並獲得同意後，原有望在...

中華奧會運動員委員會13委員出爐 郭婞淳在列

「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級展現壓倒性實力，以抓舉103公斤、挺舉133公、總和236公斤奪金。中華奧會日...

足球／傳西甲勁旅跳槽英超 皇家馬德里否認

西班牙巴塞隆納當地媒體報導，皇家馬德里（Real Madrid）考慮離開西班牙甲級足球聯賽（La Liga）跳槽至英格蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。