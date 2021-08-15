跆拳道／愛爾蘭奧運選手回國遭隨機攻擊 滿臉是血險「毀容」

愛爾蘭跆拳道選手伍利（Jack Woolley）於東京奧運結束返國後，在首都都柏林遭遇路人隨機攻擊，被打到滿臉是血，還被打掉一顆牙齒，目前他正接受治療，接下來還得進行面部整形手術。

22歲的伍利是愛爾蘭跆拳道新星，被視為國家的奪牌希望，但他在16強賽中逆轉敗給阿根廷選手古茲曼（Lucas Guzmán），讓他跪倒在地掩面痛哭。

據英國《太陽報》報導，伍利在都柏林街頭遭人襲擊，事後他在個人Instagram敘述事發經過：「昨晚我跟朋友去吃飯，然後去酒吧喝了幾杯，沿著利菲河行走的時候，一群20多歲的青年人開始暴力襲擊路人。不幸的是，我成為隨機攻擊的受害者，我只是路過，然後我的臉被其中一個人打了一拳，然後他們就跑了。」

伍利也放上就醫照片報平安，他說：「幸運的是，我當時頭腦是清醒的，還能夠打電話叫救護車，我的朋友們也都沒事。我們現在非常安全，再次感謝大家的幫助，希望身體能儘快恢復。」

據悉，愛爾蘭警方目前已著手辦案，但尚未逮到行兇男子，而在這起駭人聽聞的街頭隨機攻擊事件後，也讓愛爾蘭首都的治安蒙上一層陰影。