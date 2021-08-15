高球／PGA文罕高球賽第3輪 潘政琮繳66桿

剛在東京奧運摘銅的台灣旅美高球好手潘政琮，今天在PGA文罕高球錦標賽第3輪射4鳥，揮出66桿，累計以低於標準7桿的203桿暫時並列第28。

潘政琮日前在東京奧運男子高球賽上演大逆轉，並在7搶1銅牌爭奪戰的延長加洞賽勝出，收下銅牌，也是台灣在奧運首面高球獎牌，而在東奧賽事結束後，潘政琮啟程返美備戰美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）。

PGA文罕高球錦標賽（Wyndham Championship）本週在美國北卡羅來納州舉行，也是2020-2021賽季最後一場例行賽，聯邦快遞盃將取年度積分前125名的選手晉級季後賽，而潘政琮賽前排名暫居第120。

潘政琮曾在2018年的文罕高球錦標賽拿下並列第2的成績，這次前兩輪累計137桿，以並列第56晉級，今天第3輪表現穩健，從第1洞出發，在第8、9洞連續捕鳥，轉場後再進帳2鳥，繳出3天以來個人最佳的66桿且零柏忌，累計以低於標準7桿的203桿排名升到並列第28。

曾在首輪揮出62桿的美國選手亨利（RussellHenley），第3輪表現起伏，射下1鷹、1鳥，但也領到2柏忌，打出69桿，累計以低於標準15桿的195桿，3桿之差獨居領先。