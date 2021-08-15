中華奧會運動員委員會13委員出爐 郭婞淳在列

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
郭婞淳毫無懸念摘下東京奧運女子59公斤級金牌。聯合報系資料照
郭婞淳毫無懸念摘下東京奧運女子59公斤級金牌。聯合報系資料照

「舉重女神」郭婞淳在東京奧運女子59公斤級展現壓倒性實力，以抓舉103公斤、挺舉133公、總和236公斤奪金。中華奧會日前公布第13屆運動員委員會新任13名委員名單，新科奧運金牌得主郭婞淳在列。

中華奧林匹克委員會8月10日公告，中華奧會第13屆運動員委員會新任委員名單：跆拳道朱木炎、射撃吳佳穎、羽球周天成、舉重郭婞淳、田徑張嘉哲、雪橇連德安、射箭雷千瑩、籃球錢薇娟、游泳林謙如、棒球郭李建夫、體操俞智贏、風浪板張浩、網球陳迪。

「跆拳道戰神」朱木炎也在新委員名單，他在2004年在雅典奧運奪金、2008年北京奧運獲銅。羽球「一哥」周天成也是新委員，周天成這次東奧從分組出線晉級8強，但敗給尋求衛冕的大陸前「世界球王」諶龍止步。

網球項目新任委員陳迪爲前國手，2010年在男子團體項目拿下亞運金牌，他說，透過運動員代表們整合、溝通、討論，達到事半功倍效果，ㄧ起努力把選手發揮到極致。

今年運動員委員會委員由選舉產生，凡於投票截止日年滿 16 歲之我國籍國民，且未曾違反與世界運動禁藥管制規範(WADA Code)相關之情事而受制裁者，並須符合以下任一條件，方具備參選資格：

一、符合下列條件之夏季或冬季亞運會選手

(1)在選舉前 8 年內。

(2)擔任冬季或夏季亞運會我國代表團選手，從事奧運運動種類之選手。

二、曾擔任過去 3 屆冬季或夏季奧運會我國代表團選手。

三、名列中華奧會該屆夏季、冬季奧運會、亞運會代表團返國報告書名單或持有主辦單位核發參賽證明者。

亞運 郭婞淳 周天成

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