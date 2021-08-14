足球／傳西甲勁旅跳槽英超 皇家馬德里否認
西班牙巴塞隆納當地媒體報導，皇家馬德里（Real Madrid）考慮離開西班牙甲級足球聯賽（La Liga）跳槽至英格蘭超級足球聯賽（Premier League），不過皇馬否認這項傳聞。
皇家馬德里發表聲明說：「針對西班牙『世界體育報』（Mundo Deportivo）今天的報導，有關皇馬考慮離開西甲轉戰英超，球團澄清，完全是假消息，荒謬且絕對不可能。」
皇馬說，這個消息的唯一目的「就是再次干擾我們球隊的日常」。皇馬將在今晚迎戰阿拉維斯隊（Alaves）。
世界體育報頭版報導，「皇馬研商加盟英超的選項」，並且對於皇馬球團主席培瑞茲（Florentino Perez）支持的「超級聯賽」（Super League）計畫胎死腹中感到失望。
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