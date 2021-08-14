羽球／考量疫情與安全 BWF決議台北公開賽停辦

儘管日前體育署與中華羽球協會提報的防疫計畫已經獲得中央疫情指揮中心的同意，讓停辦一年的台北羽球公開賽一度有機會復辦，不過世界羽球聯盟（BWF）仍在今天宣布，在考量國際疫情因素及賽事安全維護的可行性後，與中華羽協、教育部體育署研議後決定取消台北羽球公開賽。

中華羽協在今天發出聲明稿指出，因受新型冠狀病毒影響，暌違一年的台北羽球公開賽，原訂於今年9月登場開賽，但因鑒於國際疫情尚未趨緩，周邊國家亦有擴散情形，國內持續執行邊境嚴管措施。

主辦單位BWF世界羽球聯盟在考量中華羽協在此向參與籌備賽事的協辦單位、贊助廠商、報名選手們及所有熱心支持的球迷朋友們，表達歉意與感謝，並期待疫情早日緩和。

體育署國際及兩岸運動組組長許秀玲日前表示，中華民國羽球協會在6月就以朝著如期舉辦的方向提報防疫計畫給體育署進行審查，並在7月下旬已報給指揮中心並獲得同意，下周也將會召開跨部會會議，提供羽協辦理比賽上的協助。

儘管體育署與中華羽協已經擬定嚴密的防疫計畫，包括規劃外籍選手來台前須提供72小時核酸檢疫陰性證明，並且在來台後進行5天隔離，而選手往返住宿地點與比賽場地間也將會有專車接送，採取團進團出的方式。不過在比賽是否主辦的決定權仍在BWF身上的情況下，最終仍只能宣布賽事停辦。

【中央社／台北14日電】

台北羽球公開賽本來今年有望舉辦，不過中華羽球協會今天宣布，考量到國際疫情尚未趨緩，BWF世界羽球聯盟、羽協及體育署決議取消，台北羽球公開賽連2年停辦。

世界羽球聯盟（BWF）日前更新下半年賽事規劃，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，取消韓國、澳門公開賽，先前延期的韓國大師賽確定無法舉行。原9月舉行的台北羽球公開賽原可望舉辦，本來已取得中央流行疫情指揮中心同意，體育署將協助羽協辦理。

不過羽協今天發布新聞稿表示，受疫情影響，鑒於國際疫情尚未趨緩，周邊國家亦有擴散情形，國內持續執行邊境嚴管措施。主辦單位BWF世界羽球聯盟在考量國際疫情因素及賽事安全維護的可行性後，與中華羽協、教育部體育署研議後決定取消2021台北羽球公開賽。

台灣男雙組合王齊麟與李洋、世界球后戴資穎在東京奧運拿下1金、1銀，締造佳績。原受期待的台北羽球公開賽再度因疫情取消，羽協表示，「在此向參與籌備賽事的協辦單位、贊助廠商、報名選手及所有支持的球迷朋友們，表達歉意與感謝，並期待疫情早日緩和」。

根據BWF公布的最新賽程，東京奧運後BWF首場賽事可能是9月底的蘇迪曼盃。