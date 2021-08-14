企業射箭／東奧國手缺陣 新秀李安晴表現搶眼獲關注

中華企業射箭聯賽三年今天在國體大重燃戰火，少了自主健康管理中之東京奧運國手魏均珩、林佳恩的寒舍集團隊，雖以1：3輸給新竹愛山林隊，但總積分25分仍續當大哥大。

由於東京奧運剛結束，中華射箭隊返國後，目前國手們仍在自主健康管理中，本周賽事不會出賽，其中愛山林除了奧運國手鄧宇成外，黃冠中因為參加高雄市全運會代表隊選拔無法出賽，全隊只剩兩位男子選手，所以14日對寒舍集團及15日對協會青年隊這兩役中的男子團體賽，移至9月4日上午補賽。

第二場由台中銀行隊對協會青年隊，前兩點單打都戰至延長加射決勝負，也都是逆轉勝。第一點女單，協會青年邱意晴出戰台中銀行首扛女單的李安晴，從1：3落後追成5：5，加射兩人又都射中7分，量測距靶心距離後，由邱意晴以6：5勝出。

雖然不敵有「天后殺手」之稱的邱意晴，但李安晴的好表現仍獲得教練張富鈞豎起大姆指誇她「穩」，「李安晴個性內向沉穩，目前需要增加更多比賽經驗克服怯場，她是在三級警戒降級後才恢復練習，希望表現維持穩定，基本動作及心理建設加強，可能未來成績有更大進步空間。」

文化大學體育系二年級的李安晴，今年鼓起勇氣參加企業射箭聯盟選秀，幸運被台中銀行選中，她直言企業射箭聯賽對她幫助很大，「以前我很容易想太多，抗壓性也不好，失誤特別多，常射出6、7分箭，企箭聯賽有很多『大魔王』級對手，以前根本不可能對到，我從她們身上學到超多的。」

除了加入企箭聯盟這個大家族外，李安晴今年也首度入選新北市全運代表隊，將和世錦賽雙金后「雷母」雷千瑩、世大運國手葉昱琛及賴昱萱並肩作戰，讓她好嗨，也向學姐看齊要為國爭光，「我希望能選上亞錦賽國手。」