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網球亞運金牌前國手陳迪 任中華奧會運動委員會新委員

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
網球亞運金牌前國手陳迪（右），任中華奧會運動委員會新委員。記者游明煌／攝影
網球亞運金牌前國手陳迪（右），任中華奧會運動委員會新委員。記者游明煌／攝影

中華奧會第13屆運動委員會新任委員日前公告名單，共13位優秀選手代表，其中網球項目爲前國手陳迪，陳迪2010年在男子團體項目拿下亞運金牌，陳迪期許下一屆亞、奧運會，在選手代表的加入下，可從中溝通、協調，同心協力邁向更好，在網球項目有更好的成績。

陳迪代表台灣從2003-2018年期間，共參與29次台維斯盃，為台灣有史以來最多，在2014年榮獲國際網球協會(International Tennis Federation)，頒發國家貢獻獎。在2010年在男子團體項目拿下亞運金牌。

陳迪網球生涯退役後，大陸有意邀約留下發展，但他在世界各地旅行十餘年，回到基隆培育網球幼苗，從基層從頭開始。陳迪表示，市長林右昌及基隆市政府給予很多協助，在體育部份也有很多經驗分享與交流，非常感謝在基隆有很多人的幫忙與鼓勵。

陳迪表示，非常榮幸獲得這個機會擔任委員，台灣運動員在這次東京奧運表現得非常優異，很多項目表現優異突破歷史紀錄。在網球的部分雖然有些的爭議，期許下一屆亞、奧運會，在選手代表的加入下，可從中溝通、協調，同心協力邁向更好。

今年東奧中華健兒榮獲2金4銀6銅，創史上最佳，全台灣共同關注體育，也讓世界看見台灣。台灣體育過去以來有很多爭議，立場不同，想法不一樣，透過運動員代表們整合、溝通、討論，達到事半功倍效果，ㄧ起努力把選手發揮到極致。

陳迪和妹妹陳宜都是網球前國手，是網壇難得的兄妹檔。陳迪拿過亞運、世大運金牌，成績斐然，成為世界各國征戰職業選手，陳家一家人都是運動好手，陳迪的父親陳明財曾是手球選手、網球教練，媽媽蔡麗月是馬拉松跑手，兩人一手調教兒女在網壇發光，妹妹陳宜退休後目前是基隆市議員。

中華奧林匹克委員會8月10日公告，中華奧會第13屆運動員委員會新任委員名單：跆拳道朱木炎、射撃吳佳穎、羽球周天成、舉重郭婞淳、田徑張嘉哲、雪橇連德安、射箭雷千瑩、籃球錢薇娟、游泳林謙如、棒球郭李建夫、體操俞智贏、風浪板張浩、網球陳迪。

陳迪 亞運 錢薇娟

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