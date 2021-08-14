帕運／田曉雯、陳亮達出征 高市府致贈菜金勉勵

東京帕拉林匹克運動會24日登場，高雄市選手田曉雯及陳亮達將代表台灣出賽桌球、游泳項目，高雄市運發局長侯尊堯今天代表高雄市長陳其邁在出國前致贈加菜金，祝選手們旗開得勝。

東京帕拉林匹克運動會將於8月24日至9月5日舉行，高雄市有2名代表台灣出賽的帕運選手，分別是桌球選手田曉雯和游泳選手陳亮達，將於21日啟程赴日。

侯尊堯今天前往左營國家訓練中心為兩人加油打氣，並代表陳其邁致贈新台幣1萬元加菜金，期勉2人旗開得勝，創造佳績，同時也向隨行教練及防護員表達感謝。

侯尊堯說，選手們平時苦練就是為在4年一次的賽場締造佳績，他允諾將積極爭取調高選手賽事獎金，也要讓無障礙運動環境更完善。

田曉雯目前就讀國立高雄大學，是這屆帕運桌球女子第10級（TT10）選手，世界排名第5，左手持拍。這次除參加女子單打項目，也與世界排名第10的桌球好手林姿妤搭配，參加女子雙打，2人曾在2018年雅加達亞帕團體賽聯手摘銀。

陳亮達則將出賽SM7級200公尺混合賽、S7級400公尺自由式、S7級100公尺仰式等項目。陳亮達曾於2020年全國身心障礙運動會一舉奪下7面金牌，在今年4月遠赴義大利競賽，成功達到參賽帕奧A標。

運發局表示，陳亮達從小跟著教練梁國禎及梁豐君學習，自我要求極高，也逐年展現優異成績。從沒去過日本的陳亮達，很期待這次的東京帕運比賽。