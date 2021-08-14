110全國運動會徵選火炬手 各縣市抽出5名代表

新北市政府體育處今天表示，110年全國運動會將於10月16日登場，即日起至8月31日徵選火炬手，報名就有機會可以代表自己的縣市參與。各縣市抽出5名代表。

市府體育處今天發布新聞表示，傳遞和平與團結精神象徵的火炬手，不一定都是運動員。根據國際奧會的規定，世界上每位有能力手持火炬，跑完400公尺的公民，都有機會成為火炬手。

體育處表示，火炬手包括各行各業的人士，殘疾人同樣有成為火炬手的權利，可坐在輪椅上或以他們特有的方式傳遞；新北市主辦110年全運會，將向全台灣民眾徵選火炬手。

體育處說，人人都可成為聖火的火炬手，即日起至8月31日以「火力全開」為主題邀全民參與。活動包括「故事火炬手」與「傳遞火炬手」；故事火炬手是在報名時分享個人奮戰不懈的運動精神生命故事，並有機會與代表選手共同登台分享榮耀。

「傳遞火炬手」只要報名就有機會代表自己的縣市參與，各縣市抽出5名代表，透過公路路跑或鐵路環島在全台傳遞聖火。