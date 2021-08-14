110全國運動會徵選火炬手 各縣市抽出5名代表
新北市政府體育處今天表示，110年全國運動會將於10月16日登場，即日起至8月31日徵選火炬手，報名就有機會可以代表自己的縣市參與。各縣市抽出5名代表。
市府體育處今天發布新聞表示，傳遞和平與團結精神象徵的火炬手，不一定都是運動員。根據國際奧會的規定，世界上每位有能力手持火炬，跑完400公尺的公民，都有機會成為火炬手。
體育處表示，火炬手包括各行各業的人士，殘疾人同樣有成為火炬手的權利，可坐在輪椅上或以他們特有的方式傳遞；新北市主辦110年全運會，將向全台灣民眾徵選火炬手。
體育處說，人人都可成為聖火的火炬手，即日起至8月31日以「火力全開」為主題邀全民參與。活動包括「故事火炬手」與「傳遞火炬手」；故事火炬手是在報名時分享個人奮戰不懈的運動精神生命故事，並有機會與代表選手共同登台分享榮耀。
「傳遞火炬手」只要報名就有機會代表自己的縣市參與，各縣市抽出5名代表，透過公路路跑或鐵路環島在全台傳遞聖火。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言