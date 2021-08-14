美網／約克維奇被看好奪年度大滿貫 洛迪克點名兩黑馬

美國網球公開賽月底將在紐約開打，其中世界球王約克維奇（Novak Djokovic）雖然在東京奧運挑戰生涯首面金牌失利，導致他完成年度金滿貫的夢想破滅，不過在最新開出的美網奪冠賠率中，約克維奇仍是最被看好奪冠的選手，而緊追在後的則是世界排名第二的梅德維夫（Daniil Medvedev）和新科奧運冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev）。

今年美網約克維奇不僅將挑戰拉佛（Rod Laver）後，男單史上第三位、公開賽年代以來第2位年度大滿貫成就達成者，在溫網拿下生涯第20座大滿貫冠軍後，約克維奇也已經與費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）並列史上最多冠，並有望在美網一舉超越。

而在奪冠賠率上緊追在後的則是世界排名第2名的俄羅斯好手梅德維夫，生涯曾2度闖進大滿貫決賽，其中包括2019年美網敗給納達爾，今年澳網決賽則是敗在約克維奇手中，不過他在今年前三場大滿貫賽事中都創下生涯最佳成績，也被認為有機會在美網搶下生涯首冠。

至於剛在奧運奪下金牌的德國澤瑞夫，今年東奧四強賽就是擊敗約克維奇，粉碎了他的年度金滿貫美夢，去年美網他則是在決賽敗給奧地利名將汀恩（Dominic Thiem）。

前美網冠軍洛迪克（Andy Roddick）認為希臘名將西西帕斯有機會挑戰約克維奇奪冠。 路透社

除了這三位好手外，前美網冠軍洛迪克（Andy Roddick）認為希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）以及兩名黑馬胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）、貝雷帝尼（Matteo Berrettini）都有可能在美網打出代表作。

至於衛冕者汀恩在去年奪冠後陷入低潮，三天王中的納達爾與費德勒也都有傷勢在身，其中費德勒更是因為膝傷接連退出多倫多和辛辛那提賽事，美網是否能夠參賽也還是未知數，「本周我會和我的醫生和團隊一起討論，然後看看接下來的狀況，現在一切都還不確定。」