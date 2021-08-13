「楊太太」看過來！盧媽問楊勇緯：喜歡什麼樣的女生？

「柔道男神」楊勇緯在東京奧運柔道男子組60公斤級一舉摘下銀牌後，一舉一動受到各界矚目。昨天結束14天的居家檢疫，上午返回母校新民高中。傍晚和今天與首次參加奧運就勇奪女子48公斤級第7名的林真豪，在台中市政府與市長盧秀燕碰面，盧頒贈總計220萬的激勵金給兩位選手外，也期勉他們再戰2024巴黎奧運，為國爭光。

楊勇緯、林真豪是台中柔道運動楷模，盧秀燕說，這次成績也顯現台中對柔道運動人才培育的亮眼成果，市府積極推動運動獎勵措施革新，2019年特別增訂「台中市績優運動選手培訓獎助金」，從2019年全國運動會、2020年全國中等學校運動會開始施行，獲金、銀、銅牌選手每月都可領取培訓獎助金，同時也宣布提高奧運獎牌激勵金，奪銀牌的楊勇緯可領取200萬元獎勵金、第七名的林真豪則可領取20萬元的激勵獎金。

「奧運是競技運動的最高殿堂，集結了世界運動菁英，參加奧運意謂選手達到頂尖運動選手的門檻，楊勇緯更拿下第一面柔道銀牌，表現極為精彩，是台中之光、台灣之光！」盧秀燕鼓勵兩位選手繼續強化，挑戰2024年巴黎奧運，帶給大家更多的感動。

話鋒一轉，盧秀燕接著說，他要幫很多粉絲問「你喜歡什麼樣的女生？」楊勇緯害羞的說：「要相處過才知道，相不相處得來很重要」，對於媳婦的標準，楊媽媽在一旁說：「合拍就好了！」另一名選手林真豪在一旁鬧說：「超過楊勇緯就可以了！」盧秀燕說，「這樣標準太高了」。

盧秀燕贈送限量悠遊卡及優質茶葉，選手楊勇緯、林真豪回贈簽名柔道服。回憶收到盧秀燕的禮物，楊勇緯大驚：「怎麼有我耶！」楊勇緯說，他之前收到市長贈送烙印他長相的客製化煎餅，超驚喜。

楊勇緯說，長期在國訓中心訓練，一直備戰至奧運結束，很感謝家人對他的支持。他提到，「想念媽媽的時候，會想吃她炒的炒飯，從小家境沒有太好，雙親努力栽培三兄弟學柔道，因此領到這筆200萬元獎勵金，將回饋給父母」，感性的話語讓一旁的楊媽媽也紅了眼眶，林真豪也感謝家人的陪伴及鼓勵，才能讓她和弟弟一起在國訓中心訓練，奪下佳績。

台中市運動局長李昱叡表示，這次針對此次東京奧運有「三個第一」創舉。一、率先各縣市於運動局網站設立台中奧運選手專區；二、頒發「數倍增」的激勵獎金；三、市長率運動局親自到每位奧運選手家中致意，展現台中對運動員及體育賽事的重視。

李昱叡說，獎勵台中市籍奧運國手為國爭光，市長盧秀燕更率先將原來獲得奧運金牌的15萬元獎金一口氣提升至300萬元、銀牌200萬元、銅牌100萬元、第四名50萬元、第五名40萬元、第六名30萬元、第七名20萬元、第八名10萬元，八名以外的參賽選手都可領取5萬元激勵金。各項排名激勵金不僅倍增，更是「數倍增」，藉此鼓勵優秀選手，持續為國爭光。