《33加好友》Podcast復播 黃珊珊、林義傑暢聊體壇發展
由台北市副市長黃珊珊與副發言人黃瀞瑩共同主持的《33加好友》podcast節目疫情爆發後暫停至今，於近日重啟，最新一集將於今晚8點上架。日前邀請超馬好手林義傑擔任來賓，暢聊台灣體壇的未來發展，並呼籲外界一同重視國手的未來。
黃珊珊表示，之前因為身體不好，就希望可以慢慢練身體，也給自己一個目標，就是要完成內科盃馬拉松的5公里挑戰，當時因為邀請林義傑擔任教練，教導了許多跑步的小秘訣，可以很輕鬆、舒適的跑完全程。
林義傑也強調，初學者不用心急，一開始可用跑跑走走的方式訓練，最好還能邀來三五好友作伴，持續練習就能越來越好。
東京奧運比賽完美落幕，中華隊好手此屆獲得共獲得2金4銀6銅，共12面獎牌，也是歷史以來最佳成績，也讓許多人看見台灣選手的精彩表現。林義傑表示，台灣對於運動制度的建立較為漠視，很多運動選手及教練都是珍貴的資產，卻沒有被好好珍惜，大家的焦點都在奪牌的選手身上，那些沒有奪牌的運動員想被看見也相對困難。
林義傑說，選手及陪練員的生活津貼少之又少，也非相對性的保障，缺乏保險及國民年金，雖然各縣市政府對於奪牌獎金不停加碼，但應該在基礎的制度上替運動員建立完整保障，才是對的方向。
黃珊珊認為，運動產業環境的建立及長期保障制度是兩大重點，如何創造體育環境，讓全民喜歡運動，大家一起參與體育、喜歡體育，就會買票進場支持，變成生活的一部分。
黃珊珊也強調，在棒球項目中，台北市現在有味全龍認養天母棒球場，也有富邦悍將籃球隊，接下來還有大巨蛋，會慢慢讓企業、球隊和台北這座城市連結，創造城市的向心力和認同感。
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